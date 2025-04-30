目前win10最稳定的版本1709

Windows 10的1709版本，其代号为“秋季创意者更新”。该版本于2017年10月发布。它属于Windows 10的第四个重大更新。由于稳定性与功能完善性，至今部分用户仍视其为最稳定的Windows 10版本之一。

1709版本的主要特性

1. 混合现实支持首次引入Windows Mixed Reality平台。这个平台能支持VR设备。这个平台还能支持AR设备。

2. Fluent Design系统：带来更现代化的UI设计语言

3. OneDrive文件随选：允许查看在线文件而不占用本地空间

4. 游戏模式改进：优化了游戏性能分配

5. 新的安全功能其中有对Windows Defender的改进。还包含Exploit Protection。

为何1709版本被认为最稳定

1. 成熟的内核架构：基于前三个版本的经验积累

2. 较少的强制更新：相比后期版本，更新策略更为温和

3. 完善的驱动支持：硬件厂商已有充分时间适配

4. 适中的功能集：不像后期版本那样臃肿

5. 经过长期验证：发布至今已有6年多的实际使用反馈

适合使用1709版本的用户





1. 企业环境需要长期稳定运行的用户

2. 使用较老硬件的用户

3. 对系统稳定性要求极高的专业用户

4. 不愿频繁应对功能更新的用户

注意事项

1. 微软已于2020年10月终止对1709版本的主流支持

2. 某些新硬件可能无法获得完整驱动支持

3. 部分现代应用和服务可能要求更高版本

4. 安全更新已停止，不建议联网使用

获取方法

1. 通过微软官方ISO镜像库下载

使用媒体创建工具。选择特定版本。

3. 注意验证数字签名和哈希值

1709版本表现挺好。但鉴于安全因素。普通用户最好升级到有支持的更新版本。若有必须用1709的特殊情况。建议在隔离环境运行。并采取额外安全措施。