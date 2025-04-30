win7系统免费密钥

微软的经典操作系统Windows 7，虽然已经停止了官方支持。但仍然有不少用户在使用它。下面是关于Windows 7免费密钥的重要信息：

1. 官方免费升级渠道已关闭

之前提供的免费升级到Windows 10的通道也已关闭。

2. 试用版密钥

就能获得30天试用期

专业版试用的密钥如下：FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4

旗舰版试用密钥是这样的：6K2KY - BFH24 - PJW6W - 9GK29 - TMPWP

3. 批量授权密钥（已失效）

部分公开的批量密钥如：

最后是HVTHH

但需注意这些密钥可能已被微软封禁。

4. 注意事项：





从非官方渠道获取的密钥可能带来安全风险

盗版系统无法获得安全更新，易受病毒攻击

部分"激活工具"可能包含恶意软件

建议升级到受支持的操作系统版本

5. 合法替代方案：

使用未激活的Windows 7（功能受限）

考虑转向Linux开源系统

购买正版Windows 10/11授权

教育机构用户可查询学校提供的正版授权

重要提醒：按照微软软件许可条款规定，使用未经授权的密钥属于侵权行为。建议用户遵守软件许可协议，使用获得合法授权的密钥。