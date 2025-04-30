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Science Technology
Windows 7已停止官方支持。然而仍有部分用户需使用该系统。以下是一份详细指南。它能教你如何合法获取Windows 7安装盘：
一、官方下载渠道
1. Microsoft官网（需有效产品密钥）
访问微软官方下载页面
输入25位产品密钥验证
下载对应版本ISO镜像
2. MSDN订阅用户
通过付费订阅获取正版资源
包含所有版本的原版镜像
二、第三方可信来源
1. 技术论坛资源
如远景论坛等专业社区
注意验证MD5/SHA1校验值
2. 正规下载站
Softpedia等知名站点
务必查杀病毒后使用
三、下载注意事项
1. 版本选择
家庭普通版/专业版/旗舰版
32位或64位系统
2. 安全验证
比对官方哈希值
Windows 7 SP1最终版本号为7601
四、制作安装U盘
1. 所需工具
4GB以上U盘
Windows USB/DVD Download Tool
2. 制作步骤
格式化U盘为NTFS
写入ISO镜像
设置BIOS从U盘启动
1. 驱动兼容性
建议提前下载网卡驱动
可使用驱动精灵离线版
2. 激活方法
正版密钥激活
注意避免使用破解工具
重要提示：微软停止了安全更新。建议只在内网环境用。还要做好数据备份工作。
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