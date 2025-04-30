免费windows10下载

Windows 10是当下主流操作系统中的一个，不少用户想找到免费下载它的方法，还想找到免费安装它的方法。本文会介绍合法获取Windows 10的渠道，也会讲述安装时要注意的事项。

一、合法获取Windows 10的途径

1. 微软官方下载工具

微软推出了官方的Media Creation Tool工具，这个工具能够在官网免费下载Windows 10镜像文件，就算使用该镜像安装后需要进行激活，系统也可以免费试用一段时间。

2. 教育机构授权

许多高校都和微软开展了合作，许多教育机构同样与微软进行了合作，在校老师能够免费得到正版Windows 10教育版的授权，在校学生也可以免费获取正版Windows 10教育版的授权。

3. 辅助技术计划

微软曾经给使用辅助技术的用户提供免费升级服务，这个计划现在已经结束了，可是部分网站仍然保留着相关镜像。

二、下载和安装注意事项

1. 警惕非官方来源

不要从来源不明的网站去下载所谓“破解版”的东西，那些文件存在携带病毒的可能性，同时也存在携带恶意软件的可能性 。

2. 硬件兼容性检查

安装之前，您要确保电脑符合Windows 10的最低系统要求。这些要求涵盖处理器方面的要求。还包括内存方面的要求。另外有存储空间等方面的要求 。

3. 数据备份

安装新系统前，需要做好重要数据的备份。原因在于，安装过程中会出现意外情况。一旦出现意外情况，就有可能导致数据丢失。

4. 驱动准备

建议提前下载好网卡驱动，避免安装完成后无法联网的问题。

三、激活选项

1. 试用模式

Windows 10即便没激活也能使用，不过会出现部分功能受限的情况，并且桌面会有水印。

2. 正版密钥

如需长期使用，建议通过正规渠道购买正版授权密钥。

3. KMS激活

部分企业会提供KMS服务器激活服务，一些学校也会提供这种服务，这种激活方式是合法的，它用于企业层面 。

Q: 从第三方网站下载的Windows 10安全吗？

A: 不建议这么做，可能存在安全隐患。

Q: 试用期结束后会怎样？

A: 系统仍可继续使用，但部分个性化功能会被禁用。

运用上述方法，您能够安全地获取Windows 10系统，您还能够安全地使用它。建议用户支持正版软件，因为通过支持正版软件可以确保系统安全与稳定。