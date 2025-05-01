win10系统纯净版

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Win10系统纯净版是Windows 10操作系统的一个版本，它移除了微软预装软件，移除了广告组件，还移除了冗余功能。这类系统版本具有简洁高效的特点，很受技术用户青睐，也很受企业IT管理员青睐。
一、纯净版主要特点
1. 系统体积减小：相比原版可减少30%-40%空间占用
没有预先安装的应用程序，将Candy Crush等游戏移除，还要移除Microsoft推广应用。
3. 无广告推送：关闭锁屏广告、开始菜单推荐等功能
4. 优化后台服务：禁用非必要系统服务和自动更新机制
二、核心优势
1. 运行速度更快：开机时间和程序响应速度提升明显
2. 硬件兼容性好：特别适合老旧电脑和虚拟机使用
3. 隐私保护更强：默认禁用数据收集和遥测功能
4. 资源占用更低：内存和CPU使用率显著下降
三、获取途径
由微软推出的，Windows 10 LTSC这一版本，是官方精简后的版本 。
2. 第三方定制版：如Tiny10等知名修改版本
3. 自行精简：使用MSMG Toolkit等工具手动精简
四、安装注意事项
1. 建议使用UEFI+GPT方式安装
2. 安装前务必备份重要数据
3. 需自行准备网卡驱动（部分版本可能不包含）
4. 激活建议使用正规渠道购买的密钥
五、适用场景
开发测试环境
企业批量部署
老旧电脑升级
虚拟机基础系统
安全提示：下载纯净版系统的时候，一定要选择可信的来源，要避免使用植入了恶意软件的修改版本。对于企业用户，建议优先考虑微软官方提供的LTSC版本。
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