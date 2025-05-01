win10系统纯净版

Win10系统纯净版是Windows 10操作系统的一个版本，它移除了微软预装软件，移除了广告组件，还移除了冗余功能。这类系统版本具有简洁高效的特点，很受技术用户青睐，也很受企业IT管理员青睐。

一、纯净版主要特点

1. 系统体积减小：相比原版可减少30%-40%空间占用

没有预先安装的应用程序，将Candy Crush等游戏移除，还要移除Microsoft推广应用。

3. 无广告推送：关闭锁屏广告、开始菜单推荐等功能

4. 优化后台服务：禁用非必要系统服务和自动更新机制

二、核心优势

1. 运行速度更快：开机时间和程序响应速度提升明显

2. 硬件兼容性好：特别适合老旧电脑和虚拟机使用

3. 隐私保护更强：默认禁用数据收集和遥测功能

4. 资源占用更低：内存和CPU使用率显著下降

三、获取途径

由微软推出的，Windows 10 LTSC这一版本，是官方精简后的版本 。





2. 第三方定制版：如Tiny10等知名修改版本

3. 自行精简：使用MSMG Toolkit等工具手动精简

四、安装注意事项

1. 建议使用UEFI+GPT方式安装

2. 安装前务必备份重要数据

3. 需自行准备网卡驱动（部分版本可能不包含）

4. 激活建议使用正规渠道购买的密钥

五、适用场景

开发测试环境

企业批量部署

老旧电脑升级

虚拟机基础系统

安全提示：下载纯净版系统的时候，一定要选择可信的来源，要避免使用植入了恶意软件的修改版本。对于企业用户，建议优先考虑微软官方提供的LTSC版本。