电脑无缘无故自动关机

电脑自动关机是一种很常见的情况，导致这种情况出现的缘由有不少。下面会给您介绍常见的缘由以及相应的解决办法，这些内容能够帮您迅速找到问题所在，从而解决问题。

1. 散热问题

电脑长时间运行，这会导致CPU过热，这也会导致显卡过热。散热系统若出现故障，比如风扇损坏、散热片积灰，同样会导致CPU过热，也会导致显卡过热。而CPU或显卡过热，就会触发系统保护性关机。

解决方法：

清理电脑内部灰尘，尤其是散热风扇和通风口。

检查风扇是否正常运转，必要时更换散热硅脂或风扇。

使用散热支架或改善通风环境。

2. 电源问题

电源供电不稳定，其原因或许是电源出现老化，或许是电压不够充足，或许是电源线接触状况不佳，而这些情形都有导致突然关机的可能性。

解决方法：

更换电源或使用电压稳定的插座。

检查电源线与主板、显卡的连接是否牢固。

3. 系统或驱动故障

系统文件损坏、驱动冲突或病毒攻击可能导致异常关机。

扫描病毒或恶意软件。





更新或回滚驱动程序（尤其是显卡、主板驱动）。

重装操作系统（备份重要数据后）。

4. 硬件故障

内存条出现了松动的情况，主板电容出现了鼓包的现象，或者硬盘发生了损坏，这些硬件方面的问题都有可能导致电脑关机。

解决方法：

重新插拔内存条、显卡等部件。

检查主板是否有烧毁痕迹或电容鼓包，必要时送修。

5. BIOS设置或电池问题（笔记本）

笔记本电池出现了老化。BIOS中的电源管理设置有误。这两种情况都有可能致使电脑出现异常关机的状况。

更换电池。

重置BIOS为默认设置。

排查步骤建议

先进行观察，查看在关机之前有没有规律，比如说，是不是在高负载的状况下就会关机，如果是这样，那么有可能是散热方面出现了问题。

2. 检查事件查看器（Windows系统）中的错误日志。

3. 逐步测试硬件（如更换电源、内存条）。