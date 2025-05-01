1. 台式电脑的优缺点

优点：性能强劲，散热好，扩展性强，性价比高

缺点：体积大，不便携，占用空间

2. 主要硬件配置

CPU 可以是 Intel Core i5 系列，也可以是 Intel Core i7 系列，还可以是 Intel Core i9 系列，也可以是 AMD Ryzen 5 系列，也可以是 AMD Ryzen 7 系列，也可以是 AMD Ryzen 9 系列。

对于显卡的选择，游戏用户有多种选择，他们可以选择NVIDIA RTX 3060及更高型号的显卡，而办公用户选择集成显卡就行 。

内存：建议16GB起步，32GB更佳

存储：SSD 512GB起步，可加机械硬盘存储数据

主板：根据CPU选择对应芯片组

3. 选购建议

游戏电脑：注重显卡和CPU性能

办公电脑：注重稳定性和静音

设计电脑：需要大内存和高性能显卡

预算有限：可考虑组装机，比品牌机便宜20-30%

4. 使用注意事项





定期清理灰尘（每3-6个月一次）

保持良好散热环境

安装正版操作系统和杀毒软件

重要数据定期备份

5. 配件选择

显示器：24-27英寸1080P或2K分辨率

键盘鼠标：机械键盘手感更好

音箱：根据需求选择2.0或5.1声道

6. 维护保养

每月检查硬件连接是否松动

每年更换CPU硅脂

避免长时间高负荷运行