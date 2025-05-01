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Science Technology
1. 台式电脑的优缺点
优点：性能强劲，散热好，扩展性强，性价比高
缺点：体积大，不便携，占用空间
2. 主要硬件配置
CPU 可以是 Intel Core i5 系列，也可以是 Intel Core i7 系列，还可以是 Intel Core i9 系列，也可以是 AMD Ryzen 5 系列，也可以是 AMD Ryzen 7 系列，也可以是 AMD Ryzen 9 系列。
对于显卡的选择，游戏用户有多种选择，他们可以选择NVIDIA RTX 3060及更高型号的显卡，而办公用户选择集成显卡就行 。
内存：建议16GB起步，32GB更佳
存储：SSD 512GB起步，可加机械硬盘存储数据
主板：根据CPU选择对应芯片组
3. 选购建议
游戏电脑：注重显卡和CPU性能
办公电脑：注重稳定性和静音
设计电脑：需要大内存和高性能显卡
预算有限：可考虑组装机，比品牌机便宜20-30%
4. 使用注意事项
定期清理灰尘（每3-6个月一次）
保持良好散热环境
安装正版操作系统和杀毒软件
重要数据定期备份
5. 配件选择
显示器：24-27英寸1080P或2K分辨率
键盘鼠标：机械键盘手感更好
音箱：根据需求选择2.0或5.1声道
6. 维护保养
每月检查硬件连接是否松动
每年更换CPU硅脂
避免长时间高负荷运行
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