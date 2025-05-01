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PE系统即Windows Preinstallation Environment，它是一种轻量级的Windows操作系统，常被用于系统维护，常被用于故障修复，常被用于数据恢复。制作PE系统U盘能让你在电脑无法启动时进行紧急处理。以下是详细的制作步骤：
准备工作
1. 所需工具：
8GB及以上容量的U盘（制作过程会格式化，请备份数据）
PE系统镜像文件（如微PE、老毛桃等）
刻录工具，推荐使用Rufus 。也可以使用UltraISO 。或者使用Ventoy 。
2. 下载资源：
从可信网站下载纯净版PE镜像（避免捆绑软件）。
制作步骤（以Rufus工具为例）
1. 插入U盘：确保U盘被电脑识别。
2. 运行Rufus：
选择U盘设备。
点击“选择”按钮加载PE镜像文件（.ISO格式）。
3. 分区配置：
分区类型建议选择“MBR”，这种类型兼容老主板。或者选择“GPT”，它适用于UEFI新主板。
文件系统：默认FAT32（兼容性好）。
4. 开始刻录：点击“开始”按钮，等待完成（约5-10分钟）。
验证与使用
1. 测试U盘先将电脑重启，接着按下BIOS键，例如F12或者DEL，随后选择从U盘启动，最后确认PE界面能否正常加载。
2. 常见问题：
要是无法启动，那就去检查一下BIOS里，看看有没有启用“Legacy支持”，还要看看有没有关闭“安全启动”。
镜像损坏：重新下载并验证SHA1值。
其他工具推荐
1. Ventoy：支持多系统镜像共存，无需反复格式化U盘。
2. UltraISO：适合写入ISO镜像，操作简单。
注意事项
使用正版PE工具，避免恶意软件。
定期更新PE镜像以兼容新硬件。
经过上述这些步骤，你能够得到一款U盘，这款U盘是用于PE维护的，很实用，可用来应对突然出现的系统故障。
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