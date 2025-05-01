PE系统即Windows Preinstallation Environment，它是一种轻量级的Windows操作系统，常被用于系统维护，常被用于故障修复，常被用于数据恢复。制作PE系统U盘能让你在电脑无法启动时进行紧急处理。以下是详细的制作步骤：

准备工作

1. 所需工具：

8GB及以上容量的U盘（制作过程会格式化，请备份数据）

PE系统镜像文件（如微PE、老毛桃等）

刻录工具，推荐使用Rufus 。也可以使用UltraISO 。或者使用Ventoy 。

2. 下载资源：

从可信网站下载纯净版PE镜像（避免捆绑软件）。

制作步骤（以Rufus工具为例）

1. 插入U盘：确保U盘被电脑识别。

2. 运行Rufus：

选择U盘设备。

点击“选择”按钮加载PE镜像文件（.ISO格式）。

3. 分区配置：

分区类型建议选择“MBR”，这种类型兼容老主板。或者选择“GPT”，它适用于UEFI新主板。





文件系统：默认FAT32（兼容性好）。

4. 开始刻录：点击“开始”按钮，等待完成（约5-10分钟）。

验证与使用

1. 测试U盘先将电脑重启，接着按下BIOS键，例如F12或者DEL，随后选择从U盘启动，最后确认PE界面能否正常加载。

2. 常见问题：

要是无法启动，那就去检查一下BIOS里，看看有没有启用“Legacy支持”，还要看看有没有关闭“安全启动”。

镜像损坏：重新下载并验证SHA1值。

其他工具推荐

1. Ventoy：支持多系统镜像共存，无需反复格式化U盘。

2. UltraISO：适合写入ISO镜像，操作简单。

注意事项

使用正版PE工具，避免恶意软件。

定期更新PE镜像以兼容新硬件。

经过上述这些步骤，你能够得到一款U盘，这款U盘是用于PE维护的，很实用，可用来应对突然出现的系统故障。