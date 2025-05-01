联想一键恢复开机按f几

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联想一键恢复功能是一种系统恢复工具，它预先安装在联想电脑中。该功能能帮助用户，在系统出现故障时，快速恢复到出厂设置，或者恢复到备份状态。不同型号的联想电脑，触发一键恢复的按键可能稍有不同，以下是详细说明：
联想一键恢复开机按哪个键？
1. 主流机型（如拯救者、小新、Yoga等）：开机时连续按 F2 或 F12进入启动菜单，接着从中选择“Lenovo Recovery”这个选项 。
2. 老款机型（如G50、Z50等）：开机时按 Novo键（部分机型为侧面小孔，需用针状物按压）。
3. ThinkPad系列：开机时按 蓝色ThinkVantage键 或 F11。
注意，部分新款机型可能需要先关机，之后要通过在关机状态下按恢复键的方式来触发 。
使用联想一键恢复的步骤
1. 备份重要数据：恢复操作会清除C盘数据，建议提前备份文件。
2. 启动一键恢复：按对应按键进入恢复界面。
3. 选择恢复类型：
初始备份恢复：还原到出厂状态（需系统分区未被破坏）。
自定义恢复：选择之前创建的备份点恢复。
4. 等待完成：根据提示操作，恢复后电脑将自动重启。
常见问题
按键无效检查一下是否按错了按键，或者尝试长按按键。要是仍然没有效果，那有可能是系统分区损坏了，这种情况下需要通过U盘进行重装。
恢复失败：可能是硬盘损坏或备份文件丢失，建议联系联想售后。
注意事项
1. 恢复过程中切勿强制关机。
2. 部分机型可能需要提前在系统中创建恢复介质（如U盘）。
运用上述方法，可高效解决系统崩溃问题，而且无需借助专业工具来操作。
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