联想一键恢复开机按f几

联想一键恢复功能是一种系统恢复工具，它预先安装在联想电脑中。该功能能帮助用户，在系统出现故障时，快速恢复到出厂设置，或者恢复到备份状态。不同型号的联想电脑，触发一键恢复的按键可能稍有不同，以下是详细说明：

联想一键恢复开机按哪个键？

1. 主流机型（如拯救者、小新、Yoga等）：开机时连续按 F2 或 F12进入启动菜单，接着从中选择“Lenovo Recovery”这个选项 。

2. 老款机型（如G50、Z50等）：开机时按 Novo键（部分机型为侧面小孔，需用针状物按压）。

3. ThinkPad系列：开机时按 蓝色ThinkVantage键 或 F11。

注意，部分新款机型可能需要先关机，之后要通过在关机状态下按恢复键的方式来触发 。

使用联想一键恢复的步骤

1. 备份重要数据：恢复操作会清除C盘数据，建议提前备份文件。

2. 启动一键恢复：按对应按键进入恢复界面。

3. 选择恢复类型：

初始备份恢复：还原到出厂状态（需系统分区未被破坏）。

自定义恢复：选择之前创建的备份点恢复。

4. 等待完成：根据提示操作，恢复后电脑将自动重启。

常见问题

按键无效检查一下是否按错了按键，或者尝试长按按键。要是仍然没有效果，那有可能是系统分区损坏了，这种情况下需要通过U盘进行重装。

恢复失败：可能是硬盘损坏或备份文件丢失，建议联系联想售后。

注意事项

1. 恢复过程中切勿强制关机。

2. 部分机型可能需要提前在系统中创建恢复介质（如U盘）。

运用上述方法，可高效解决系统崩溃问题，而且无需借助专业工具来操作。