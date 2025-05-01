windows重装系统

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一、重装前的准备工作
1. 备份重要数据
将个人文档、照片、视频等拷贝到移动硬盘或云盘
导出浏览器书签和密码
记录软件激活码和许可证信息
2. 准备工具
8GB以上U盘（制作启动盘用）
下载Windows镜像文件（建议从微软官网下载）
下载驱动精灵网卡版（用于安装后联网）
二、制作启动U盘
使用微软官方推出的工具，该工具名为Media Creation Tool 。（原句表述较简单，改写后结构和用词变化不大，仅为了满足拆分要求，可根据实际需求进一步优化。）
插入U盘（注意：制作过程会格式化U盘）
运行工具后选择"为另一台电脑创建安装介质"
选择U盘作为介质类型
2. 使用Rufus工具（第三方推荐）
支持制作UEFI和Legacy双启动
可选择ISO镜像文件
分区类型建议选GPT（新主板）或MBR（旧主板）
三、BIOS设置
1. 进入BIOS界面
开机时按Del/F2/F12等键（不同主板按键不同）
找到Boot选项
2. 关键设置
关闭Secure Boot（安全启动）
开启CSM（兼容性支持模块）
设置U盘为第一启动项
四、安装过程
1. 启动安装程序
选择语言和输入法
点击"现在安装"
输入产品密钥（可跳过）
2. 磁盘分区
建议删除所有旧分区（注意备份数据）
新建分区时建议：
系统分区：100GB以上
剩余空间可作为数据盘
3. 安装选项
选择"自定义：仅安装Windows"
等待自动安装完成（约20-40分钟）
五、安装后设置
1. 基础设置
设置地区、键盘布局
创建本地账户（建议不要立即联网）
隐私设置建议全部关闭
2. 驱动安装
先安装网卡驱动
使用驱动精灵或官网下载完整驱动
检查设备管理器确认无黄色感叹号
3. 必要软件
安装安全软件（如Windows Defender）
办公软件（Office/WPS）
解压缩工具（WinRAR/7-Zip）
检查BIOS启动顺序
尝试修复启动项（使用安装U盘中的修复工具）
使用驱动精灵万能网卡版
访问主板官网下载专用驱动
购买正版密钥
使用KMS工具（仅限企业环境）
注意事项：
1. 笔记本用户建议连接电源
2. 安装过程不要强制关机
3. 遇到蓝屏记录错误代码
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