windows重装系统

一、重装前的准备工作

1. 备份重要数据

将个人文档、照片、视频等拷贝到移动硬盘或云盘

导出浏览器书签和密码

记录软件激活码和许可证信息

2. 准备工具

8GB以上U盘（制作启动盘用）

下载Windows镜像文件（建议从微软官网下载）

下载驱动精灵网卡版（用于安装后联网）

二、制作启动U盘

使用微软官方推出的工具，该工具名为Media Creation Tool 。（原句表述较简单，改写后结构和用词变化不大，仅为了满足拆分要求，可根据实际需求进一步优化。）

插入U盘（注意：制作过程会格式化U盘）

运行工具后选择"为另一台电脑创建安装介质"

选择U盘作为介质类型

2. 使用Rufus工具（第三方推荐）

支持制作UEFI和Legacy双启动

可选择ISO镜像文件

分区类型建议选GPT（新主板）或MBR（旧主板）

三、BIOS设置

1. 进入BIOS界面

开机时按Del/F2/F12等键（不同主板按键不同）

找到Boot选项

2. 关键设置

关闭Secure Boot（安全启动）

开启CSM（兼容性支持模块）

设置U盘为第一启动项

四、安装过程

1. 启动安装程序

选择语言和输入法

点击"现在安装"

输入产品密钥（可跳过）

2. 磁盘分区





建议删除所有旧分区（注意备份数据）

新建分区时建议：

系统分区：100GB以上

剩余空间可作为数据盘

3. 安装选项

选择"自定义：仅安装Windows"

等待自动安装完成（约20-40分钟）

五、安装后设置

1. 基础设置

设置地区、键盘布局

创建本地账户（建议不要立即联网）

隐私设置建议全部关闭

2. 驱动安装

先安装网卡驱动

使用驱动精灵或官网下载完整驱动

检查设备管理器确认无黄色感叹号

3. 必要软件

安装安全软件（如Windows Defender）

办公软件（Office/WPS）

解压缩工具（WinRAR/7-Zip）

检查BIOS启动顺序

尝试修复启动项（使用安装U盘中的修复工具）

使用驱动精灵万能网卡版

访问主板官网下载专用驱动

购买正版密钥

使用KMS工具（仅限企业环境）

注意事项：

1. 笔记本用户建议连接电源

2. 安装过程不要强制关机

3. 遇到蓝屏记录错误代码