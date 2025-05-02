iso镜像文件怎么安装

1. 获取ISO镜像文件

从官方网站下载正版系统镜像，比如Windows的官网，还有Ubuntu的官网等 。

第三方镜像站下载时需验证SHA256校验值

要确保下载的镜像版本，与你的硬件架构相适配，你的硬件架构包括x86，你的硬件架构包括x64，你的硬件架构包括ARM 。

2. 制作启动介质

常用工具：

Windows操作系统，Rufus工具（建议选用），Windows USB/DVD Download Tool工具 。

macOS：BalenaEtcher、UNetbootin

在Linux系统当中，有dd命令，此外还有Startup Disk Creator 。

制作步骤：

1) 准备≥8GB的U盘（重要数据需提前备份）

2) 以Rufus为例：

选择正确的U盘设备

分区方案选MBR（传统BIOS）或GPT（UEFI）

文件系统选FAT32

点击开始等待完成

3. BIOS设置

关键操作：

开机的时候，若要进入BIOS需要按键。按DEL键可以进入，按F2键也能够进入，按F12键同样可以进入。不同主板进入BIOS所按的按键并不相同。

关闭Secure Boot（如需安装Linux）

调整启动顺序为USB优先

开启AHCI模式（对SSD重要）

4. 启动安装程序

常见安装界面：





Windows：出现语言选择界面

Linux：出现Live系统或直接安装选项

注意：商用系统需要提前准备激活密钥

5. 分区方案（以Windows为例）

UEFI系统需要EFI系统分区（100-300MB）

主分区建议至少60GB（系统盘）

数据盘可后期在磁盘管理划分

6. 安装后优化

必做事项：

安装主板/显卡驱动

更新系统补丁

配置防火墙/杀毒软件

创建系统还原点

注意事项：

安装前备份重要数据

笔记本需连接电源适配器

遇到错误可尝试重新制作启动盘

双系统安装需特别注意引导分区

完成从ISO镜像到完整系统的安装，需经过前面所说的那些步骤。不同系统的具体安装选项，可能会存在一些细微差别，不过核心流程是一样的。首次安装时，建议参考对应系统的官方文档。