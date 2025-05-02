深度linux系统官网

深度Linux系统官网是Deepin操作系统的官方网站入口，能提供系统下载功能，能提供文档支持功能，还能提供社区交流功能。以下将从六个方面对该官网的核心内容展开全面介绍：

1. 系统下载与版本说明

官网能提供ISO镜像下载，其中有稳定版，有测试版，还有LTS长期支持版本。每个版本的页面会详细列出内核版本，会列出桌面环境更新，也会列出兼容硬件要求。用户能够依据设备架构选择x86版本，或者选择ARM版本。

2. 文档中心

• 安装指南：图文并茂的U盘制作教程和双系统安装说明

使用手册，里面有关于桌面操作的详细说明，有深度全家桶软件的详细说明，还有系统设置的详细说明。

• 开发者文档：API接口说明和SDK工具包下载

3. 特色应用展示

重点介绍深度原创应用：

深度商店：提供6000+经过适配的Linux应用

深度终端：支持多标签和SSH管理的增强型终端

深度影院：支持蓝光播放的多格式视频播放器

• 论坛：分为技术讨论、BUG反馈等8个版块





• 博客：定期更新开发日志和功能预告

• 贡献者计划：开源代码托管和翻译项目入口

5. 技术支撑渠道

提供三种官方支持方式：

1) 在线工单系统（72小时内响应）

2) 紧急问题联系电话（工作日9:00-18:00）

3) 常见问题知识库（含50+解决方案）

6. 商业合作入口

针对OEM厂商和企业用户提供：

定制化系统服务申请表

商业支持报价单下载

合作伙伴成功案例展示

网站运用响应式设计，能适配手机访问，也能适配平板访问，所有资源下载提供全球CDN加速选项，还提供P2P传输选项。首次访问的用户，建议重点关注“新手指南”板块，该板块里有10分钟快速入门视频教程。