win10截图快捷键

Windows 10给出了好些截图快捷键以及工具，能让用户便捷地抓取屏幕内容。下面是常用的截图办法和技巧：

1. 全屏截图（PrtSc键）

按下键盘上的 PrtSc 键，也就是Print Screen键，系统会自动对整个屏幕进行截图，然后将截图保存到剪贴板。

操作可以直接粘贴，通过Ctrl+V的方式，粘贴到画图、Word或聊天窗口，进而使用。

注意：截图不会自动保存为文件，需手动粘贴到其他程序中。

2. 活动窗口截图（Alt + PrtSc）

仅截取当前活跃的窗口，其他部分不会被捕捉。

操作按下 Alt + PrtSc ，进行截图操作，截图会被存入剪贴板，之后需要粘贴到其他程序中才能使用。

3. 快速保存全屏截图（Win + PrtSc）

按下“Win + PrtSc”组合键，之后屏幕会出现短暂变暗的情况，这表明截图已经自动保存了。

保存路径图片会默认保存，保存的位置在 此电脑 > 图片 > 屏幕截图 文件夹，保存的格式是PNG 。

4. 自定义区域截图（Win + Shift + S）

调用“截图和草图”工具，该工具支持矩形截图，支持自由形状截图，支持窗口截图，支持全屏截图。





操作：截取后需粘贴（Ctrl+V）到其他程序编辑或保存。

技巧截图之后，右下角会弹出通知，点击通知，就能够进入“截图和草图”，从而进行进一步编辑。

5. 游戏截图（Win + Alt + PrtSc）

有一个专门为游戏进行优化的截图功能，通过该功能截取的图片，会保存在“此电脑 > 视频 > 捕获”这个文件夹里 。

6. 触屏设备截图（电源键 + 音量减）

这款产品适用于Surface等触屏设备，要截取全屏的话，需同时按住两个按键。

7. 使用“截图工具”

通过搜索打开“截图工具”，支持延迟截图和多种截图模式。

其他技巧

自动保存路径修改：在“截图和草图”设置中可更改默认保存位置。

快捷键冲突：某些键盘需配合 Fn 键使用（如笔记本）。

剪贴板历史按下 Win + V ，可以查看历史截图记录，这需要启用剪贴板历史功能。

掌握这些快捷键，就能够大幅度提高在Windows 10系统下的截图效率。