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Windows XP系统已停止官方支持，不过仍有部分用户有使用需求。本文会详细介绍XP系统安装盘的制作方法，还会介绍其使用方法。

一、准备工作

1. 需要准备的物品：

空白CD/DVD光盘（建议使用700MB容量的CD-R）

可刻录光驱

Windows XP系统ISO镜像文件

刻录软件（如Nero、ImgBurn等）

二、制作安装盘步骤

建议从正规渠道获取正版镜像

确认镜像文件的完整性（可通过MD5校验）

2. 使用刻录软件刻录光盘

打开刻录软件，选择"刻录镜像"功能

设置刻录速度为8x-16x（低速刻录更稳定）

选择"验证写入数据"选项

开始刻录，等待完成

三、使用安装盘安装系统

1. 设置BIOS启动顺序

开机时按DEL或F2进入BIOS

将CD/DVD驱动器设为第一启动项

保存设置并重启

2. 开始安装系统

根据提示按任意键从光盘启动

按F8接受许可协议





选择安装分区（建议提前备份数据）

选择NTFS文件系统格式化分区

等待文件复制完成

按照向导完成后续设置

四、注意事项

正版用户需要准备有效产品密钥

建议在安装完成后立即激活

2. 驱动安装

准备好硬件驱动程序

建议优先安装主板和网卡驱动

3. 安全提示

安装完成后立即更新安全补丁

建议安装第三方安全软件

1. 光盘无法启动

检查BIOS设置是否正确

尝试更换刻录盘或重新刻录

2. 安装过程中蓝屏

可能是硬件兼容性问题

尝试更换安装盘或检查内存

3. 找不到硬盘

可能需要加载SATA驱动

按F6加载第三方驱动

因为XP系统已经停止提供支持了，所以建议新用户思考一下，要不要升级到更新版本的系统 。