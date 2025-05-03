Windows XP是微软具有代表性的操作系统，直至如今仍有一部分用户存在使用需求。以下是一份获取并安装官方原版XP系统的完整指南：

1. 获取途径

微软官方已停止销售，可通过授权经销商获取正版光盘

企业用户可联系微软批量授权服务中心

注意识别正版特征：全息防伪标签、正版证书(COA)

2. 系统要求

最低配置：

300MHz处理器

128MB内存

1.5GB硬盘空间

SVGA显卡和显示器

推荐配置：

1GHz处理器

3. 安装准备

备份重要数据

准备产品密钥（25位字符）

收集硬件驱动程序（建议提前下载）

4. 安装步骤

1) 设置BIOS从光驱启动

2) 按任意键从光盘启动

3) 选择安装分区（建议NTFS格式）

4) 输入产品密钥

5) 设置管理员密码

6) 完成网络和时间设置

5. 安装后必要操作

立即安装所有安全补丁（截止到2014年4月的更新）

激活Windows（30天内完成）

安装杀毒软件，微软Security Essentials对XP系统停止了支持 。

6. 注意事项

不再获得官方安全更新，存在安全隐患

部分新硬件可能缺乏驱动程序

现代浏览器大多已停止支持XP

建议仅在内部网络使用XP系统，建议仅在隔离环境使用XP系统，且不要处理敏感数据。若需要长期使用，建议考虑XP Mode方案，建议考虑虚拟机方案。