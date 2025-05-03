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大白菜装机教程

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1. 准备工作

确认装机需求（办公/游戏/设计等）

准备装机工具（螺丝刀、扎带、防静电手环）

清点所有硬件配件（CPU、主板、内存等）

2. CPU安装指南

注意主板CPU插槽方向

轻轻放下CPU，避免针脚弯曲

正确涂抹散热硅脂

安装散热器并接通电源

3. 内存安装要点

确认主板支持的内存类型

优先使用双通道插槽

听到"咔哒"声表示安装到位

4. 主板固定技巧

使用全部铜柱支撑

注意I/O挡板方向

螺丝不要拧得过紧

5. 硬盘安装步骤

SATA硬盘注意接口方向

M.2硬盘注意散热片安装

合理规划走线位置

6. 电源接线方法

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24pin主板供电要插到底

CPU供电通常为4+4pin

显卡供电为6+2pin

7. 机箱跳线连接

对照主板说明书

注意电源开关正负极

前置USB3.0防呆设计

8. 装机后检查

确认所有电源线连接

检查散热器固定情况

首次开机进BIOS检测硬件

无法开机：检查电源连接

温度过高：重新安装散热器

内存报错：尝试单条测试

10. 系统安装建议

准备U盘启动盘

建议Windows10/11系统

安装后更新驱动程序

注意事项：

装机全程保持断电状态

遇到阻力不要强行安装

建议新手观看视频教程辅助

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