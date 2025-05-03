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1. 准备工作
确认装机需求（办公/游戏/设计等）
准备装机工具（螺丝刀、扎带、防静电手环）
清点所有硬件配件（CPU、主板、内存等）
2. CPU安装指南
注意主板CPU插槽方向
轻轻放下CPU，避免针脚弯曲
正确涂抹散热硅脂
安装散热器并接通电源
3. 内存安装要点
确认主板支持的内存类型
优先使用双通道插槽
听到"咔哒"声表示安装到位
4. 主板固定技巧
使用全部铜柱支撑
注意I/O挡板方向
螺丝不要拧得过紧
5. 硬盘安装步骤
SATA硬盘注意接口方向
M.2硬盘注意散热片安装
合理规划走线位置
6. 电源接线方法
24pin主板供电要插到底
CPU供电通常为4+4pin
显卡供电为6+2pin
7. 机箱跳线连接
对照主板说明书
注意电源开关正负极
前置USB3.0防呆设计
8. 装机后检查
确认所有电源线连接
检查散热器固定情况
首次开机进BIOS检测硬件
无法开机：检查电源连接
温度过高：重新安装散热器
内存报错：尝试单条测试
10. 系统安装建议
准备U盘启动盘
建议Windows10/11系统
安装后更新驱动程序
注意事项：
装机全程保持断电状态
遇到阻力不要强行安装
建议新手观看视频教程辅助
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