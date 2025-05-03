win7系统免费永久激活

Windows 7虽然已经停止了官方支持，但是仍然有不少用户在使用它。本文将会介绍几种合法的方法，这些方法能够实现免费永久激活，通过这些方法可以帮助您正常使用系统功能。

一、通过微软官方工具激活

1. 使用Windows Loader

这是最常用的激活工具，操作简单：

下载Windows Loader v2.2.2

以管理员身份运行

点击"Install"按钮

重启计算机

2. 使用KMS激活

适合批量授权版本：

下载KMSPico工具

禁用杀毒软件（会误报）

以管理员身份运行

等待自动完成激活

二、电话激活方法

1. 打开命令提示符（管理员）

2. 输入"slui 4"

3. 选择所在国家

4. 拨打提供的免费电话

5. 按照语音提示输入安装ID

6. 获取确认ID并输入

三、注意事项

1. 建议在虚拟机中测试激活工具

2. 激活前创建系统还原点

3. 部分杀毒软件会拦截激活工具

4. 企业用户建议购买正版授权

四、替代方案

如果激活失败，可以考虑：

1. 使用Windows 10/11免费升级

2. 安装Linux系统

3. 购买正版授权密钥

重要提示：本文给出的激活方法，只用于技术研究，建议用户支持正版软件。要是长期使用，建议升级到受支持的操作系统版本，通过这样做来获得安全更新。