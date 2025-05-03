1. 功能区别

光猫也就是光纤调制解调器，主要用来把光纤信号转换成电信号，以此实现宽带接入功能，路由器的作用是把网络信号分发给多个设备，从而实现局域网内设备的互联互通 。

2. 工作层级不同

光猫是物理层的设备，它负责光电信号的转换，路由器是网络层的设备，它负责数据包的转发以及路径的选择。

3. 连接方式

光猫一般直接连接光纤入户的线路，它还会通过网线和路由器相连接，路由器会以有线或者无线的方式，连接电脑、手机等终端设备。

4. 网络管理功能

路由器有网络管理功能，比如DHCP、NAT、防火墙等，它能分配IP地址，还能控制流量等；光猫通常只提供基础的网络接入功能。

5. 是否拨号

一般情况下，光猫要上网得配合PPPoE拨号才行（有些地区的光猫已经内置了拨号功能），路由器则能够自动或者手动拨号，还能把网络共享给好几台设备。

6. 无线功能





大部分光猫没有无线功能，少数带Wi-Fi的光猫性能差，路由器一般有很强的无线覆盖能力，支持双频Wi-Fi。

7. 应用场景

宽带入户时，光猫是必备的设备，它不能被其他设备替代；路由器是用于家庭或者办公室里多设备联网的扩展设备，人们可以按照需求选择是否配备 。

8. 性能差异

光猫的性能，主要体现在信号转换的稳定性上，路由器的性能，体现在数据处理能力方面，体现在带机量方面，还体现在无线速率等方面。

9. 运营商限制

部分运营商的光猫属于定制设备，其功能受到限制，比如说桥接模式需要破解，然而路由器用户能够自主去选择品牌以及配置。

10. 升级与扩展性

光猫通常是由运营商来提供的，用户没办法自己去升级硬件，路由器能够自由地进行更换或者扩展，比如Mesh组网 。

总结：光猫是网络进入的通道，路由器是网络分配的中心，它们的工作内容不一样，一般要搭配起来使用，才能获得最好的上网感受。