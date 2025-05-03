惠普打印机驱动官网是用户获取官方驱动程序的主要途径，也是获取软件支持的主要途径。正确使用此网站，能确保打印机拥有最佳性能，还能防止下载到非官方的驱动程序，也能防止下载到有安全隐患的驱动程序。

1. 官网地址确认

访问惠普官网时，建议直接在浏览器地址栏输入“”，这是惠普全球支持网站的官方域名，要注意不能通过搜索引擎结果里的广告链接进入，以防不小心进入钓鱼网站。

2. 驱动下载步骤

在官网首页找到"下载驱动程序"选项

输入您的打印机型号（可在打印机机身标签上找到）

选择您的操作系统版本

下载推荐的完整功能驱动包

运行安装程序并按照向导完成安装

3. 常见下载问题解决

如果找不到对应驱动：

检查打印机型号输入是否正确

尝试使用产品序列号搜索





查看是否有替代驱动程序可用

4. 其他资源

官网还提供：

在线用户手册

故障排除指南

保修查询服务

在线技术支撑

5. 注意事项

定期检查驱动更新（建议每6个月一次）

下载前关闭杀毒软件临时避免误报

建议创建系统还原点后再安装新驱动

遇到问题时，可随时利用官网的在线聊天功能，以此来获取技术支撑，惠普的工程师会给出专业指导。