U盘PE系统是一种便携式系统工具，它将Windows预安装环境安装在U盘上，该环境不仅能帮我们修复系统故障，还能进行数据恢复、系统维护等操作，以下是制作和使用U盘PE系统的详细指南：

1. 准备工作

容量至少8GB的U盘（建议16GB以上）

PE系统镜像文件（如微PE、老毛桃、大白菜等）

制作工具（如Rufus、UltraISO等）

2. 制作步骤

a) 下载PE系统ISO镜像

b) 使用Rufus工具制作启动盘：

插入U盘

运行Rufus工具

选择下载的PE镜像

点击"开始"按钮制作

3. 常用功能

系统安装：可安装Windows各版本

数据恢复：找回误删文件

硬盘分区：调整分区大小

密码重置：忘记登录密码时使用

病毒查杀：系统无法启动时杀毒

4. 使用技巧

选择适合的PE版本（推荐纯净版）

制作前备份U盘数据

建议使用USB3.0接口U盘

不同主板进入PE方式不同（通常按F12或DEL键）

5. 注意事项

使用正规渠道下载PE系统

操作分区时要谨慎

重要数据提前备份

定期更新PE系统版本

启动失败：检查UEFI/传统模式设置

无法识别硬盘：可能需要加载驱动

蓝屏问题：尝试更换PE版本

合理运用U盘PE系统，可极大提升电脑维护效率，建议每个电脑用户都准备一个PE启动盘，方便在有需求时加以使用。