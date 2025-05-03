windows7产品密钥永久免费

Windows7是一款非常经典的操作系统，微软已停止对其提供官方支持，不过仍有不少用户在使用它。因为正版激活需要付费，所以很多人想找到免费的激活方法。以下是与Windows7产品密钥有关的信息：

1. 官方渠道已停止销售

2020年1月，微软终止了对Windows7的支持，官方不再出售产品密钥，任何声称提供官方免费密钥的网站，都是不可信赖的。

2. 试用期延长方法

Windows7安装完成之后，会进入一个为期30天的试用时期，能够借助以下命令来延长试用的时间界限：

以管理员身份运行cmd

输入"slmgr -rearm"

最多可延长120天试用

3. 企业版激活工具





存在一些企业版激活工具，比如KMS，它能够用来进行临时激活，不过它存在安全风险，所以不建议使用。

4. 升级到Windows10

微软以前提供过免费升级服务，现在官方渠道已经关闭了，不过仍然存在技术手段能够实现免费升级。

5. 风险提示

第三方密钥生成器可能包含恶意软件

盗版系统无法获得安全更新

可能违反软件许可协议

建议用户思考一下，要不要升级到能得到支持的操作系统，或者通过正规途径去购买正版授权。