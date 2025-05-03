正版win7系统多少钱

微软曾经推出过经典操作系统Windows 7，它已经结束了主流支持，不过仍然有不少用户在使用。本文会详细介绍正版Windows 7的价格，也会介绍购买时需要注意的事项。

一、正版Windows 7版本及价格

Windows 7家庭基础版在市场上有售价，其售价大概处于400元到600元的范围。

2. Windows 7家庭高级版：约600-800元

3. Windows 7专业版：约800-1200元

4. Windows 7旗舰版：约1000-1500元

二、购买渠道

1. 微软官方商城（已停止销售）

2. 授权经销商（建议优先选择）

3. 正规电商平台（需谨慎辨别）

三、购买注意事项

1. 确认产品包装完整，包含正版授权证书

2. 检查产品密钥是否可以正常激活

3. 警惕过低价格的"正版"系统

4. 注意系统兼容性，特别是新硬件设备

四、其他选择

微软会提供一部分免费的升级服务 。

2. 企业用户可咨询批量授权方案

五、特别提醒

2020年1月14日，Windows 7停止了扩展支持，从那以后，微软不再提供安全更新，建议用户尽快升级到更新的操作系统。