正版win7系统多少钱

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微软曾经推出过经典操作系统Windows 7，它已经结束了主流支持，不过仍然有不少用户在使用。本文会详细介绍正版Windows 7的价格，也会介绍购买时需要注意的事项。
一、正版Windows 7版本及价格
Windows 7家庭基础版在市场上有售价，其售价大概处于400元到600元的范围。
2. Windows 7家庭高级版：约600-800元
3. Windows 7专业版：约800-1200元
4. Windows 7旗舰版：约1000-1500元
二、购买渠道
1. 微软官方商城（已停止销售）
2. 授权经销商（建议优先选择）
3. 正规电商平台（需谨慎辨别）
三、购买注意事项
1. 确认产品包装完整，包含正版授权证书
2. 检查产品密钥是否可以正常激活
3. 警惕过低价格的"正版"系统
4. 注意系统兼容性，特别是新硬件设备
四、其他选择
微软会提供一部分免费的升级服务 。
2. 企业用户可咨询批量授权方案
五、特别提醒
2020年1月14日，Windows 7停止了扩展支持，从那以后，微软不再提供安全更新，建议用户尽快升级到更新的操作系统。
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