win10专业版安装密钥

Windows 10专业版是微软推出的一种主流操作系统，它能为用户提供强大功能，还具备更高级的安全选项。有些用户因系统重装或升级需要合法密钥，下面会介绍几种获取正版密钥的途径，也会介绍使用正版密钥的注意事项。

合法获取Windows 10专业版密钥的方式

1. 官方渠道购买

微软官网会提供正版密钥，像京东、亚马逊这样的授权经销商也会提供正版密钥，正版密钥的价格一般在1000元以上，并且包含完整的技术支撑。

购买之后，会收到密钥。密钥由25位字符构成。其格式示例为：XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 。

2. 预装设备的OEM密钥

戴尔、惠普这类品牌电脑，机身上有的会贴有密钥标签，有的能通过BIOS自动激活。

可以通过命令提示符输入内容，输入的内容为 wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey ，通过这种方式就能够进行查询 。

3. 数字许可证绑定

要是曾经用微软账户激活过正版系统，那么在重新安装系统时，系统能够自动激活，前提是要登录同一个账户。

安装密钥的使用方法

1. 全新安装时输入密钥

请补充完整后续内容，以便我准确为你改写。设置 > 更新与安全 > 激活 输入密钥。

2. 更改现有系统密钥





以管理员身份运行命令提示符，输入：

`

运行命令slmgr，输入参数/ipk，在参数/ipk后面跟上一长串字符，即XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 。

slmgr /ato

注意事项与风险提示

1. 避免使用非正规渠道密钥

第三方平台的廉价密钥，有可能是批量许可的，也有可能是盗版的，存在失效的风险，还存在法律方面的风险。

微软可能通过更新封禁非法密钥，导致系统提示“未激活”。

2. KMS激活工具的风险

部分工具或许带有恶意软件，所以建议只在企业内部合法的部署环境当中使用。

3. 密钥无效的解决方案

检查是否输入错误（如混淆字母O与数字0）。

联系微软客服（需提供购买凭证）。

如果需要长期稳定地使用，那么建议优先选择官方授权的渠道。要是进行临时测试，可以使用微软所提供的。90天评估版（需从官网下载企业版镜像）。