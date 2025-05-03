我告诉你msdn官网

MSDN官网即Microsoft Developer Network，是微软为开发者构建的官方技术资源平台，该平台包含从开发工具到技术文档的一整套支持 ，下面这些是开发者必须掌握的MSDN核心功能与资源：

1. 官方SDK下载中心

提供Windows SDK、.NET SDK等最新版本下载

包含DirectX、Azure等开发套件

所有下载资源均经过微软数字签名验证

2. 技术文档库

超过50万篇API参考文档

按产品线分类的技术白皮书

包含代码示例的实战指南

3. 开发者工具

Visual Studio社区版免费下载

PowerShell最新版本获取

微软认证的开发工具链

4. 技术社区支持

官方技术论坛（含中文板块）

产品组工程师直接答疑

技术博客和案例分享

5. 学习资源

免费在线技术课程

认证考试资料

技术大会录像回放

访问技巧：





使用站点搜索，加上“site:”，如此做能够提高搜索精度。

2. 文档页面的"反馈"按钮可直接向文档团队提交问题

3. 订阅技术简报获取最新更新

开发者账号注册后可享受：

早期预览版软件下载权限

技术活动优先报名资格

云服务试用额度

注意事项：

• 中文内容需切换至zh-cn子站点

• 部分资源需要Visual Studio订阅