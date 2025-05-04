联想y7000p维修价目表

1
Science Technology
联想Y7000P有官方维修价目表，此表仅供参考，具体价格要以售后网点的报价为准。
1. 屏幕维修：
屏幕总成更换：1200-1800元
屏幕面板更换：800-1200元
屏幕排线维修：200-400元
2. 主板维修：
主板芯片级维修：600-1000元
主板整体更换：2000-2800元
电源接口维修：300-500元
3. 键盘维修：
键盘整体更换：400-600元
单个按键更换：100-200元
4. 电池维修：
原装电池更换：500-700元
副厂电池更换：300-500元
5. 其他配件：
散热模组更换：300-500元
风扇更换：200-300元
触控板更换：300-400元
接口模块（USB/HDMI等）：150-300元
二、常见维修问题及建议
1. 保修期内维修：
整机保修：2年（部分配件1年）
注意保留购买凭证
人为损坏不在保修范围
2. 非官方渠道维修风险：
配件质量无法保证
可能失去官方保修资格
维修技术参差不齐
3. 维修建议：
优先选择联想官方售后网点
维修前要求提供详细报价单
保留维修更换的旧件
4. 降低维修成本的建议：
购买延保服务（建议在购买机器时考虑）
定期清洁保养（特别是散热系统）
使用原装充电器
上述价格会因地区不同、维修难度不同以及市场行情而有所浮动，建议在维修前先拨打联想官方客服来确认最新报价。对于过保机器，还可以考虑联想提供的“以旧换新”服务。
Science Technology