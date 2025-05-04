联想y7000p维修价目表

联想Y7000P有官方维修价目表，此表仅供参考，具体价格要以售后网点的报价为准。

1. 屏幕维修：

屏幕总成更换：1200-1800元

屏幕面板更换：800-1200元

屏幕排线维修：200-400元

2. 主板维修：

主板芯片级维修：600-1000元

主板整体更换：2000-2800元

电源接口维修：300-500元

3. 键盘维修：

键盘整体更换：400-600元

单个按键更换：100-200元

4. 电池维修：

原装电池更换：500-700元

副厂电池更换：300-500元

5. 其他配件：

散热模组更换：300-500元

风扇更换：200-300元

触控板更换：300-400元





接口模块（USB/HDMI等）：150-300元

二、常见维修问题及建议

1. 保修期内维修：

整机保修：2年（部分配件1年）

注意保留购买凭证

人为损坏不在保修范围

2. 非官方渠道维修风险：

配件质量无法保证

可能失去官方保修资格

维修技术参差不齐

3. 维修建议：

优先选择联想官方售后网点

维修前要求提供详细报价单

保留维修更换的旧件

4. 降低维修成本的建议：

购买延保服务（建议在购买机器时考虑）

定期清洁保养（特别是散热系统）

使用原装充电器

上述价格会因地区不同、维修难度不同以及市场行情而有所浮动，建议在维修前先拨打联想官方客服来确认最新报价。对于过保机器，还可以考虑联想提供的“以旧换新”服务。