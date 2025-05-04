用户界面很友好，Windows 7采用了Aero透明玻璃效果，任务栏支持预览窗口功能，整体界面相较于XP更加美观直观。

性能提升十分显著，系统启动速度有明显改善，运行效率也有明显改善，内存管理更加高效，对硬件资源的占用更少。

兼容性非常出色，它支持绝大多数在XP时代就存在的软件，它支持绝大多数在XP时代就存在的硬件设备，它的驱动程序很完善，它解决了Vista的兼容性问题。

改良后的任务栏有创新的“超级任务栏”设计，它支持窗口缩略图预览功能，还支持跳转列表功能，能大幅提升多任务操作效率。

更好的触控支持：首次在原生状态下支持多点触控技术，这为后续触屏设备的发展奠定了基础。





家庭网络得到增强，它简化了家庭组的设置流程，让文件共享变得更加方便快捷，还支持流媒体内容共享。

用户账户控制机制有改进，它比Vista更具人性化，还减少了不必要的弹窗干扰。

设备管理得到了优化，新增了Device Stage功能，该功能可统一管理外设设备，还简化了打印操作流程，也简化了扫描操作流程。

媒体中心进行了升级，Windows Media Center能够支持更多格式的解码，还能提供更好的电视体验，也能带来更好的多媒体体验。

系统工具很完善，它内置了磁盘清理、疑难解答等实用工具，还新增了“库”功能，这个功能能帮助用户更好地组织文件。