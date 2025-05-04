win10激活码免费领取

1. 微软官方免费升级计划

部分使用旧版Windows的用户，仍能够通过微软官方途径免费升级到Windows 10，不过需要验证正版授权，建议前往微软官网查询当下政策。

2. 教育机构授权

在校的老师和学生，能够通过学校的IT部门，获取免费的激活码，很多高校都已经购买了微软校园授权，验证身份需要使用.edu邮箱 。

3. 开发者计划

加入微软开发者计划，能够获取180天试用密钥，这需要注册开发者账号，并且要定期续期。

4. 评估版本

微软的官方网站会提供90天评估版的ISO镜像，这个镜像功能是完整的，不过到期之后需要重新安装系统 。

5. 企业批量授权

符合条件的中小企业可以申请Microsoft 365商业版试用，其中包含正版授权。

重要提醒：





警惕第三方网站所谓"永久激活工具"，99%含木马病毒

微软从未授权任何个人销售免费激活码

未激活系统仅影响个性化设置，基础功能可正常使用

合法替代方案：

1. 使用未激活版本（仅桌面水印提醒）

2. 购买正版密钥（官网家庭版约1088元）

3. 考虑Linux系统替代方案

注意，从2023年开始，微软就已经把免费升级的技术支撑通道给关闭了，现在存在的活动，都有着非常严格的限制条件。