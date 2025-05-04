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Science Technology
1. 准备工作：
备份重要数据，把个人文件进行拷贝，把照片进行拷贝，把收藏夹等内容进行拷贝，拷贝到移动硬盘或者云存储 。
记录软件许可证：记下需要重新安装的软件序列号
准备系统镜像：从微软官网下载或使用原厂恢复盘
2. 制作启动盘：
使用8GB以上U盘
运行微软Media Creation Tool工具
按提示制作Windows安装U盘
3. BIOS设置：
开机时按Del/F2进入BIOS
调整启动顺序为U盘优先
开启UEFI模式（如适用）
保存设置并重启
4. 安装系统：
选择语言和键盘布局
点击"现在安装"
输入产品密钥（可跳过）
选择"自定义安装"
删除原有分区并新建
等待安装完成
5. 初始设置：
创建用户账户
设置隐私选项
连接WiFi网络
等待系统初始化
6. 驱动程序安装：
使用主板厂商提供的驱动光盘
或从官网下载最新驱动
建议顺序：芯片组→显卡→声卡→网卡
7. 系统更新：
进入设置→更新与安全
检查并安装所有更新
可能需要多次重启
8. 软件安装：
安装防病毒软件
安装常用办公软件
恢复个人文件备份
9. 优化设置：
调整电源选项
配置自动维护
设置系统还原点
注意事项：
整个过程约需1-3小时
确保电源稳定（笔记本充满电）
遇到问题可尝试重置而非重装
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