1. 准备工作：

备份重要数据，把个人文件进行拷贝，把照片进行拷贝，把收藏夹等内容进行拷贝，拷贝到移动硬盘或者云存储 。

记录软件许可证：记下需要重新安装的软件序列号

准备系统镜像：从微软官网下载或使用原厂恢复盘

2. 制作启动盘：

使用8GB以上U盘

运行微软Media Creation Tool工具

按提示制作Windows安装U盘

3. BIOS设置：

开机时按Del/F2进入BIOS

调整启动顺序为U盘优先

开启UEFI模式（如适用）

保存设置并重启

4. 安装系统：

选择语言和键盘布局

点击"现在安装"

输入产品密钥（可跳过）

选择"自定义安装"

删除原有分区并新建

等待安装完成

5. 初始设置：

创建用户账户

设置隐私选项

连接WiFi网络

等待系统初始化

6. 驱动程序安装：





使用主板厂商提供的驱动光盘

或从官网下载最新驱动

建议顺序：芯片组→显卡→声卡→网卡

7. 系统更新：

进入设置→更新与安全

检查并安装所有更新

可能需要多次重启

8. 软件安装：

安装防病毒软件

安装常用办公软件

恢复个人文件备份

9. 优化设置：

调整电源选项

配置自动维护

设置系统还原点

注意事项：

整个过程约需1-3小时

确保电源稳定（笔记本充满电）

遇到问题可尝试重置而非重装