1. 什么是一键还原

一键还原是一种功能，它借助预先创建的备份文件，将电脑系统恢复到某个健康状态，此功能常被用于解决系统崩溃、病毒入侵或软件冲突等问题，可在不重装系统的情况下快速恢复。

2. 适用场景

系统运行缓慢或频繁报错

误删重要系统文件

中病毒或恶意软件无法清除

需要批量还原多台电脑（如企业办公环境）

3. 准备工作

备份系统：在系统正常时，通过以下工具创建还原点：

Windows系统使用“控制面板”里的功能，这个功能在“系统和安全”选项当中，在“系统和安全”选项下有“文件历史记录”，“文件历史记录”里面包含“系统映像备份” 。

第三方工具像Ghost、一键恢复这类，需要提前安装，还得生成备份文件。

存储备份把备份文件保存到非系统盘的位置，比如D盘，或者保存到外部硬盘，如此可防止因系统盘损坏而导致备份丢失。

4. 操作方法

Windows自带还原步骤：





开机时，要按下F8键，有些电脑则需按F11键，还有些电脑要按Esc键，通过这些操作进入高级启动选项。

2. 选择“修复计算机”→“系统还原”，按提示选择还原点。

3. 等待完成后重启。

第三方工具还原步骤（以OneKey为例）：

1. 开机时按快捷键（如F9）进入还原界面。

2. 选择之前备份的镜像文件（通常为.gho格式）。

3. 确认还原分区（一般为C盘），等待进度条完成。

5. 注意事项

还原会覆盖C盘数据，需提前备份个人文件（如桌面、文档）。

确保还原期间不断电，否则可能导致系统损坏。

一些品牌电脑有自带的一键还原键，比如联想，比如戴尔，具体情况可查阅说明书。

6. 常见问题

还原失败怎么办？：检查备份文件是否损坏，或尝试使用PE启动盘手动还原。

没有备份能还原吗？：不能，需提前创建备份或使用系统安装盘修复。