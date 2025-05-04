u盘启动盘纯净版pe

制作纯净版 U 盘启动盘 PE 系统，它是系统维护的重要工具，它也是电脑故障修复的重要工具，本文会详细介绍制作该系统的步骤，还会详细介绍相关注意事项。

一、准备工作

准备一个U盘，这个U盘容量至少得有8GB，建议使用接口是USB3.0及以上的U盘 。

2. 下载Windows PE系统镜像文件

推荐从微软官网下载ADK工具包

或使用知名第三方PE工具如微PE工具箱、老毛桃纯净版

二、制作步骤

1. 格式化U盘

插入U盘，右键选择"格式化"

文件系统选择FAT32（兼容性最好）

勾选"快速格式化"

2. 使用工具写入PE系统

使用Rufus工具（推荐）：

1) 打开Rufus，选择U盘设备

2) 点击"选择"按钮加载PE镜像

分区类型存在两种选择。一种是MBR，它是传统BIOS模式。另一种是GPT，它是UEFI模式。

4) 点击"开始"按钮

使用UltraISO工具：





1) 打开UltraISO，加载PE镜像

2) 选择"启动"→"写入硬盘映像"

3) 选择U盘，写入方式选择USB-HDD+

三、注意事项

1. 制作前备份U盘重要数据

2. 确保下载的PE系统是纯净版，无捆绑软件

3. 不同主板可能需要调整BIOS启动顺序

4. 建议定期更新PE系统（每年1-2次）

1. 无法启动：检查BIOS设置是否正确

2. 显示乱码：可能是U盘格式问题，建议重新格式化

3. 工具识别不到U盘：尝试更换USB接口或重启电脑

五、推荐的PE功能

1. 磁盘分区工具（DiskGenius）

2. 系统备份还原（Ghost）

3. 密码重置工具

4. 硬件检测工具

经过上述一系列步骤，您就可以制作出一个 U 盘启动盘，这个启动盘带有 PE 系统，该系统功能齐全，并且没有捆绑任何软件，十分干净，借助它能够方便地开展系统维护工作，也能够进行故障修复。