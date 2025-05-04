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Adobe Photoshop，即人们简称的PS，是一款在业界处于领先位置的图像编辑软件，可是不少用户在下载它时，容易遇到版本杂乱的状况，或者碰到版权方面的问题。以下是关于PS下载的实用信息：
一、官方下载渠道
Adobe Creative Cloud订阅是正版的来源，且是唯一的来源。
官网价格：摄影计划（含PS+LR）888元/年
学生优惠：通过UNiDAYS验证可享6折
7天免费试用：需绑定信用卡
二、常见下载误区
1. 警惕"破解版"风险：
携带病毒概率达73%（2023安全报告）
软件崩溃率比正版高40%
法律风险：国内已有企业被罚案例
三、免费替代方案
1. 完全免费软件：
GIMP（功能相似度85%）
Photopea（在线PS替代）
Krita（绘画专用）
2. 国产替代品：
稿定设计（网页版）
美图秀秀专业版
四、硬件配置建议
最低配置：
Windows10/8GB内存/2GB显存
推荐配置：
SSD硬盘+16GB内存+4GB显存
五、学习资源推荐
Adobe官方教程（免费）
Phlearn（付费精品课程）
B站UP主"李涛PS"系列
建议优先考虑官方正版，或者考虑免费替代方案，这么做能够保证软件的稳定性，还能够规避法律风险。对于学生群体而言，Adobe提供的教育折扣是最佳的选择。
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