Adobe Photoshop，即人们简称的PS，是一款在业界处于领先位置的图像编辑软件，可是不少用户在下载它时，容易遇到版本杂乱的状况，或者碰到版权方面的问题。以下是关于PS下载的实用信息：

一、官方下载渠道

Adobe Creative Cloud订阅是正版的来源，且是唯一的来源。

官网价格：摄影计划（含PS+LR）888元/年

学生优惠：通过UNiDAYS验证可享6折

7天免费试用：需绑定信用卡

二、常见下载误区

1. 警惕"破解版"风险：

携带病毒概率达73%（2023安全报告）

软件崩溃率比正版高40%

法律风险：国内已有企业被罚案例

三、免费替代方案

1. 完全免费软件：

GIMP（功能相似度85%）

Photopea（在线PS替代）

Krita（绘画专用）

2. 国产替代品：

稿定设计（网页版）

美图秀秀专业版

四、硬件配置建议

最低配置：





Windows10/8GB内存/2GB显存

推荐配置：

SSD硬盘+16GB内存+4GB显存

五、学习资源推荐

Adobe官方教程（免费）

Phlearn（付费精品课程）

B站UP主"李涛PS"系列

建议优先考虑官方正版，或者考虑免费替代方案，这么做能够保证软件的稳定性，还能够规避法律风险。对于学生群体而言，Adobe提供的教育折扣是最佳的选择。