windows7怎么激活

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Windows 7停止官方支持后，仍有部分用户在使用它。这里有几种常见的激活方法，要确保你有合法的Windows 7许可证。
1. 使用产品密钥激活
这是最正规的激活方式：
点击"开始"按钮，右键"计算机"，选择"属性"
在页面底部找到"Windows激活"区域
点击"立即激活Windows"
输入25位的产品密钥
按照提示完成激活
2. 电话激活
如果在线激活失败：
在激活界面选择"使用电话激活"
选择你所在的国家/地区
拨打显示的免费电话号码
按照语音提示输入安装ID
收到确认ID后输入到电脑
3. 使用SLMGR命令
对于批量许可证用户：
按Win+R打开运行对话框
输入"slmgr.vbs -ipk 你的密钥"，回车
输入"slmgr.vbs -ato"进行激活
4. OEM激活
如果是预装Windows 7的电脑：
通常在主板BIOS中已包含OEM激活信息
系统会自动检测并激活
如需重新激活，可使用随机的恢复分区或恢复光盘
重要提示：
建议使用正版授权，避免使用破解工具
盗版系统存在安全风险
激活之后，能够借助“slmgr.vbs -dlv”命令，对激活状态进行验证。
若更换主要硬件可能需要重新激活
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