windows7怎么激活

Windows 7停止官方支持后，仍有部分用户在使用它。这里有几种常见的激活方法，要确保你有合法的Windows 7许可证。

1. 使用产品密钥激活

这是最正规的激活方式：

点击"开始"按钮，右键"计算机"，选择"属性"

在页面底部找到"Windows激活"区域

点击"立即激活Windows"

输入25位的产品密钥

按照提示完成激活

2. 电话激活

如果在线激活失败：

在激活界面选择"使用电话激活"

选择你所在的国家/地区

拨打显示的免费电话号码

按照语音提示输入安装ID

收到确认ID后输入到电脑

3. 使用SLMGR命令

对于批量许可证用户：





按Win+R打开运行对话框

输入"slmgr.vbs -ipk 你的密钥"，回车

输入"slmgr.vbs -ato"进行激活

4. OEM激活

如果是预装Windows 7的电脑：

通常在主板BIOS中已包含OEM激活信息

系统会自动检测并激活

如需重新激活，可使用随机的恢复分区或恢复光盘

重要提示：

建议使用正版授权，避免使用破解工具

盗版系统存在安全风险

激活之后，能够借助“slmgr.vbs -dlv”命令，对激活状态进行验证。

若更换主要硬件可能需要重新激活