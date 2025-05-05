一键ghost使用教程

什么是Ghost？

Ghost（通用硬件导向系统转移）是赛门铁克所开发的工具，它是一款系统备份与恢复工具，主要用来快速克隆硬盘或分区数据，其核心功能是通过创建系统镜像（.GHO文件）来实现一键备份和还原，特别适合处理系统崩溃、病毒攻击或硬件升级等场景。

准备工作

1. 工具下载：

从官方或者可信的渠道去获取Ghost工具，比如Ghost 11.5这个版本或者更新的版本，推荐使用集成了PE环境的启动U盘，比如老毛桃、大白菜。

2. 备份数据：

提前转移个人文件（如文档、照片），避免覆盖风险。

3. 空间检查：

要保证目标分区，也就是存放镜像的分区，有充足的空间，建议这个空间要大于或等于系统盘已使用空间的1.5倍。

操作步骤

（1）进入Ghost环境

先通过启动U盘来引导电脑，接着选择“运行Ghost工具”，然后进入DOS界面。

输入命令“ghost”，然后回车，这样就能进入图形化操作界面，在这个界面中，鼠标需通过键盘Tab键和方向键来进行操作。

（2）备份系统（To Image）

依次进行选择，先选择“Local”，接着选择“Partition”，最后选择“To Image”。

选择源硬盘，一般情况下它是第一块硬盘，按照容量来区分，之后点击OK。

先选择需要备份的分区，通常这个分区是系统所在的分区，比如C盘，然后点击OK。





指定镜像保存的路径，比如D:\backup\system.gho ，然后按提示选择压缩模式，建议选择“High”高压缩 。

5. 确认后等待完成（进度条100%即成功）。

（3）恢复系统（From Image）

选择“Local”，接着选择“Partition”，然后选择“From Image”。

2. 找到之前备份的.GHO文件，选中后点击Open。

3. 选择目标硬盘及分区（如C盘），确认覆盖操作。

4. 等待恢复完成，重启后系统即恢复至备份状态。

注意事项

1. 兼容性Ghost不支持NTFS分区和EXT4分区混合，需要保证目标分区的格式是一样的。

2. 病毒风险：若镜像文件感染病毒，还原后需立即杀毒。

3. 替代方案Windows 10或11的用户，能够使用内置的“系统映像备份”功能，该功能在控制面板里，路径是备份和还原 。

常见问题

Q：Ghost报错“Not enough space”？

A：清理目标分区或更换存储路径。

Q：恢复后无法启动？

检查引导分区是否修复，这种引导分区也就是Boot，若未修复，可通过PE工具重建BCD。

经过上述这些步骤，用户能够高效地完成系统备份，也能够高效地完成系统恢复，建议定期去更新镜像，以此来保障数据安全。