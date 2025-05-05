windows7原版镜像

Windows 7已经停止官方支持，然而仍有不少用户在使用它，本文会介绍如何获取安全的原版镜像文件，也会介绍正确的安装方法。

一、获取原版镜像的官方渠道

1. MSDN订阅用户可通过微软官方平台下载

2. 微软官方已不再提供公开下载，建议通过可信渠道获取

二、识别原版镜像的特征

1. 文件大小应在2.4GB-3.2GB之间

2. 包含以下关键文件：

install.wim

bootmgr

boot.wim

3. SHA1校验值应与官方一致

三、推荐的下载方式

通过Microsoft Software Recovery去获取，获取的前提是要有正版密钥。

2. 从可信的技术论坛获取已验证的镜像

3. 不建议使用第三方修改版

四、安装注意事项

1. 制作启动U盘推荐使用Rufus工具

2. BIOS设置：

启用AHCI模式





禁用Secure Boot

3. 分区建议：

系统分区至少30GB

使用NTFS格式

五、激活方法

1. 使用正版产品密钥

2. 通过KMS服务器激活（仅限企业版）

3. 注意：微软已关闭Windows 7的激活服务器

六、安全建议

1. 安装后立即更新所有重要补丁

2. 建议安装第三方杀毒软件

思考一下，要不要使用Windows 7 Extended Security Update ？

1. 安装失败时检查镜像完整性

2. 驱动程序兼容性问题解决方案

3. 老硬件支持技巧

请注意，使用未经授权的Windows副本，这存在违反版权法的可能性。建议考虑升级到受支持的Windows版本，这样能获得更好的安全性，并且还能拥有更好的功能。