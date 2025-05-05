win7精简版32位 239m终极纯净版

1. 系统简介

Win7精简版32位239M终极纯净版是一款操作系统版本，它针对老旧电脑或低配置设备进行优化，会移除非必要组件，比如游戏、媒体库、多国语言包等，之后将体积压缩至239MB，这能显著降低内存占用，还能提升运行效率，它适合512MB - 2GB内存设备使用。

2. 核心特点

极简体积只保留基础功能，像网络支持、驱动框架、记事本这类，没有预装任何软件。

低资源占用：开机内存消耗约120MB，支持机械硬盘流畅运行。

兼容性优化保留DirectX 9运行库，保留.NET 2.0运行库，保留.NET 3.5运行库，依靠这些，多数老旧软件便可运行 。

3. 适用场景

2008-2012年产的老旧笔记本/台式机

虚拟机测试环境

仅需基础办公（文档处理、网页浏览）的用户

4. 安装注意事项

硬件要求：CPU需1GHz以上，存储空间≥5GB。

驱动问题：首次安装后需手动导入网卡驱动（建议提前备份官方驱动）。





安全补丁精简版可能无法通过Windows Update来更新，得自己去整合补丁包。

5. 常见优化建议

1. 关闭视觉效果用鼠标右键点击“计算机”，接着选择属性，然后再选择高级系统设置，最后把性能调整为“最佳性能”。

2. 禁用休眠以管理员的身份打开命令提示符，然后输入 powercfg -h off ，通过这种方式释放磁盘空间。

3. 自定义虚拟内存建议进行设置，设置的数值是物理内存的1.5倍。比如说，要是物理内存为1GB，那么设置的数值就是1536MB 。

6. 下载与验证

在来源选择上，建议从可信的论坛获取经过校验的ISO文件，像MSFN论坛是其中一个例子，无忧启动论坛也是。

进行安全验证，需要比对文件的 SHA-1 值，也需要比对文件的 MD5 值，通过这样的方式能够避免植入恶意代码。

7. 局限性说明

不支持指纹识别、Windows Aero等高级功能。

有些专业软件，例如Photoshop CS6，可能需要额外安装运行库。

结语

这个版本适合追求极致轻量化的用户，然而，需要对功能缺失与性能提升加以权衡。在安装前，建议备份数据，且要在虚拟机中测试兼容性。