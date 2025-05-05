Win7专业版虽已停止官方支持，不过仍有大量用户在使用它 。对于那些需要长期稳定运行的用户而言，找到一个可靠的能实现永久激活的工具是关键所在 。以下会介绍几种常见的激活方式以及相关注意事项 ：

一、KMS激活工具

原理是，通过模拟企业内部的KMS服务器，来实现180天循环激活。

推荐工具为Microsoft Toolkit 2.6.4，这是其最后稳定版本 。

3. 使用方法：

关闭杀毒软件临时防护

以管理员身份运行程序

选择"EZ-Activator"自动激活

二、OEM激活工具

1. 适用情况：品牌机重装系统后恢复正版授权

2. 常见工具：Windows Loader

3. 注意：需匹配主板SLIC 2.1信息

三、电话激活方式

1. 获取合法安装密钥后

2. 通过命令提示符执行：





请你提供具体的“XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX”内容，以便我准确改写。

slmgr /skms

slmgr /ato

安全提醒：

1. 下载工具时务必验证SHA-1校验值

2. 警惕捆绑恶意软件的激活工具

3. 建议在虚拟机环境先测试

4. 企业用户应优先考虑批量授权方案

激活失败时尝试清除原有密钥：slmgr /upk

系统时间错误会导致激活失效

某些安全软件会拦截激活进程

重要提示：微软官方已经停止对Win7的支持，建议有条件的用户升级到更新的操作系统版本，从而获取安全更新。所有第三方激活工具都存在潜在风险，使用时请谨慎选择。