Windows 7旗舰版是微软公司推出的一款经典操作系统，关于产品密钥的问题，有几点重要信息，需要特别说明：

1. 合法获取途径

正版Windows 7旗舰版密钥，要购买的话，只能通过微软官方的渠道，也只能通过这种渠道获得。

密钥通常附带在产品包装盒内的证书上

预装系统的电脑密钥通常贴在机箱的COA标签上

2. 密钥格式特征

Windows 7旗舰版产品密钥为25位字符

请提供需要改写的句子内容，以便我按照要求进行改写。

每个正版密钥都是独一无二的

3. 重要法律提示

共享或使用他人密钥属于盗版行为

网上流传的所谓"万能密钥"都是非法的





使用盗版密钥可能导致系统被锁定或法律风险

4. 密钥找回方法

如果丢失正版密钥：

预装电脑可联系电脑制造商

零售版可凭购买凭证联系微软客服

可使用专业密钥查找工具（仅对已安装系统有效）

5. 特别提醒

Windows 7已于2020年1月终止支持

建议用户升级到更新的Windows版本

微软官方已停止Windows 7的销售和激活服务

对于那些需要继续使用Windows 7的用户，建议他们通过正规渠道购买剩余的正版授权库存产品，千万不要使用非法密钥，因为使用非法密钥会造成安全隐患，还会带来法律风险。