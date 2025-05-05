微软强力推广的Windows 10系统，持续通过功能更新为用户带来新增功能和优化体验。本文将具体介绍目前最新版（21H2）的重要更新内容，并且分享一些提升使用效率的小技巧。

一、版本更新内容

1. 开始菜单改进

新版的开始菜单运用了依托云端的驱动式布局设计，支持不同设备间应用排列的自动同步。用户在点击应用图标进行右键操作时，会发现新增了一个“固定至快速访问”的选项。

2. 任务栏增强

新增天气资讯小组件

支持直接拖放文件到应用图标快速打开

虚拟桌面支持独立壁纸设置

3. 文件资源管理器

新增暗色模式支持

OneDrive整合更紧密

图片查看器支持HEIF格式

二、性能优化

1. 内存管理改进

新软件在后台运行时，内存消耗降低了约15个百分点；同时，针对多显示器工作环境，其性能也得到了特别的提升与优化。

2. 游戏体验提升

DirectStorage技术缩短游戏加载时间

Auto HDR自动提升旧游戏画质

Xbox Game Bar新增FPS计数器

三、实用技巧

1. 快速访问最近文件

按下Win+E组合键打开文件管理器界面，然后，在“快速访问”区域，用鼠标的右键点击，并选择“设为常用文件夹”这一选项。

2. 截图工具升级

按下Win键，接着按住Shift键，最后再按S键，就能启动新的截图工具，这个工具具有延时拍摄和自动识别窗口的特点。

3. 专注助手设置

进入系统设置界面，挑选专注助手功能，之后便能够自主配置在工作时段内屏蔽通知的具体规定。

4. 存储感知功能

进入设置界面，点击系统选项，接着在存储设置中启用“存储感知”功能，这样一来，系统便会自动清理临时文件以及回收站中的数据。

1. 更新失败处理

运行"Windows更新疑难解答"

手动下载更新包安装

检查C盘剩余空间（需保持15GB以上）

2. 驱动程序兼容性

建议通过设备管理器回滚驱动，或访问制造商官网下载专用驱动。

在使用新版本之前，务必将关键数据备份妥当。对企业用户而言，可借助Windows Update for Business这一功能，逐步完成更新和部署工作。