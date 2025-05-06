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苹果官网序列号查询入口

苹果官方网站设有序列号查询服务，用户只需按照以下步骤操作，即可轻松找到查询入口并完成查询：第一步，访问官方网站；第二步，找到序列号查询专区；第三步，输入相应的序列号；第四步，点击查询按键；最后一步，查看查询到的结果。

1. 访问苹果官网

启动浏览器，访问苹果中国官网，该网站是针对我国大陆用户特别打造的。

2. 进入“技术支撑”页面

在官网顶部导航栏中找到并点击“技术支撑”。

3. 选择“查看您的保修状态”

进入技术支持界面，搜寻并浏览“保修与维修”相关部分，随后来击“查询保修信息”按钮。

4. 输入序列号

浏览网页时，请输入那个设备序列号，它可以在设备的设置选项里找到，或者是在包装盒上。输入完毕后，轻轻点击“下一步”按键，查询过程便会开始。

序列号的其他查询方式

1. 通过设备设置查看

iPhone/iPad请进入“设置”菜单，然后选择“通用”选项，再点击“关于本机”按钮，最后在相应的页面中查找“序列号”信息。





Mac请轻触屏幕左上方的苹果标志，然后选择“设备信息”这一功能，再按“详细信息”按钮，最后查看显示的“编号”。

Apple Watch进入“Apple Watch”应用后，选择“我的手表”这一选项，接着转到“通用”这一设置页面，最后查看“关于本机”的相关资料。

2. 通过包装盒或购买凭证

设备包装盒的条形码标签或原始购买收据上通常会标注序列号。

查询结果说明

保修状态需要确认这台设备是否还在保修的有效时间范围内，或者是否已经纳入了AppleCare+的保障计划。

技术支撑期限：部分设备可能享有免费电话支持服务。

维修和服务历史：若设备曾通过官方渠道维修，会显示记录。

注意事项

1. 序列号是设备的唯一标识，请勿随意泄露。

2. 若查询不到信息，可能是序列号输入错误或设备未激活。

购买非正规渠道销售的设备，例如在二手市场上可以买到的设备时，一定要先核实这些设备的序列号，确保其真实性和可靠性。

通过此方法，用户能够迅速查找苹果产品的序列号及其相关资料，进而判断产品的真伪以及掌握保修详情。