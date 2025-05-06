1. 准备工具和组件

所需的硬件包括主板、CPU、内存和硬盘等，而显卡则是可选择的。此外，还需要电源、机箱、散热器和螺丝刀等辅助配件。

确保所有组件兼容，尤其是CPU和主板的插槽类型。

2. 安装CPU

揭开主板上的CPU插槽盖子，轻柔地置入CPU，务必保证其安装的角度准确无误（留意三角形标识的指向）。

轻轻压下固定杆，锁紧CPU。

3. 安装散热器

在CPU的表面均匀地涂上一层适量的散热硅脂，这一步骤是可以进行的；如果散热器之前就已经涂抹好了，那么这一步就可以省略。

将散热器对准主板螺丝孔位，固定好。

4. 安装内存条

打开内存插槽的卡扣，然后仔细将内存条对准插槽的间隙，慢慢将其推入（一般适用于DDR4或DDR5型号的插槽），随后均匀地按压内存条的两端，直至卡扣自动锁定。

5. 安装主板到机箱

将主板I/O挡板装入机箱后方对应位置。

对准机箱螺丝孔位，用螺丝固定主板。

6. 安装电源

将电源放入机箱电源仓，用螺丝固定。

请将主板配备的24针电源线正确地接好，并且要检查CPU的电源线（不管它是4+4针还是8针的型号）是否已经正确地插入了主板上的对应插槽。

7. 安装硬盘





固态硬盘，人们通常称之为SSD，这种存储设备既能够插入M.2接口，又能够安装在2.5英寸的硬盘槽位里。

机械硬盘必须放置在3.5英寸的硬盘槽中，同时要保证SATA数据线和电源线的连接是正确且无误的。

8. 安装显卡（可选）

卸下机箱内与PCIe接口相匹配的挡板，接着谨慎地把显卡安放到主板上的PCIe x16插槽中，最后用螺丝将其稳固地固定好。

连接显卡供电线（如需要）。

9. 连接机箱线缆

将机箱前部的USB接口、音频接口以及控制按钮和重启键的连线，分别连接到主板上相应的插槽位置（具体步骤请参考主板用户手册）。

10. 通电测试

请先核对各个部件的连接是否稳固，接着接通电源，对主板上的电源开关引脚实施短路处理，亦或是直接按下机箱上的启动按钮进行测试。

若成功进入BIOS，说明安装基本完成。

11. 后续步骤

安装操作系统（如Windows/Linux）。

安装驱动程序和必要软件。

注意事项

安装前触摸金属物体释放静电，避免损坏电子元件。