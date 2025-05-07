win10忘记开机密码怎么办

若您忘记Windows 10的开机密码，可以试试以下几种方法来解锁，这样做不需要重新部署操作系统，也不会造成数据资料的损失。

方法1：使用Microsoft账户在线重置

若您的Windows 10账户已经同Microsoft账户相连接（比如Outlook或Hotmail邮箱），请您依照以下指引来执行：

在登录页面，点击“忘记密码”按钮，系统便会自动带您前往Microsoft账户的密码重置界面。

2. 按提示验证身份（通过邮箱/手机接收验证码）。

3. 设置新密码后，用新密码登录电脑。

方法2：通过安全提问重置本地账户密码

若为本地账户且设置过安全提问：

1. 在密码输入界面，故意输错密码触发“重置密码”选项。

2. 回答预设的安全问题。

3. 直接设置新密码。

方法3：使用密码重置盘（需提前创建）

如果你曾通过U盘创建过密码重置盘：

1. 插入U盘，在登录界面点击“重置密码”。

2. 按向导完成密码重置。





方法4：通过管理员账户修改密码

若电脑有其他管理员账户：

1. 用管理员账户登录系统。

2. 打开“控制面板”→“用户账户”→“管理其他账户”。

3. 选择被锁账户，点击“更改密码”。

方法5：使用PE工具强制清除密码（终极方案）

适用于上述方法均无效时，需准备U盘和另一台电脑：

1. 下载PE工具（如微PE）制作启动盘。

将U盘插入电脑，启动密码清除程序（如NTPWEdit），进行操作。

3. 选择目标账户并清除或重置密码。

注意事项：

方法5可能导致数据风险，建议优先尝试前4种方法。

为了确保未来不再遗忘，建议您将微软账号进行绑定，亦或是制作一张密码恢复用的光盘。