1. 通过QQ恢复官方网站恢复

请访问QQ的恢复官网，网址是，之后请用您想要恢复的QQ账号进行登录。

点击“恢复好友”选项，系统便会呈现一段列表，列出在该时间段内被移除的联系人。

勾选需要恢复的好友，点击“恢复”即可完成操作。

2. 通过QQ客户端恢复

打开QQ客户端，点击左下角“主菜单”图标。

选择“帮助”>“好友恢复”，系统会自动跳转至恢复页面。

按照提示选择需要恢复的时间段和好友，确认后即可恢复。

3. 通过手机QQ恢复

打开手机QQ，点击左上角头像进入“设置”。

进入“账号管理”菜单，点选“好友恢复”这一选项，登录一旦成功，您便能够查看到那些可以恢复的联系人名单。

选择好友并点击“恢复”完成操作。

4. 通过QQ会员或超级会员特权恢复

如果是QQ会员或超级会员，用户就能获得更长的恢复好友关系的时间限制，通常情况下，这个时间限制可以达到整整一年。

在恢复页面中，用户可以获取额外的提示信息，这些信息能辅助用户恢复在较长时间内已删除的友情联系。

5. 注意事项

免费用户通常只能恢复3个月内删除的好友。

如果好友的删除操作拖延了较长时间，又或者对方已经设置了拒绝添加的设定，那么想要恢复联系的机会就变得非常渺茫了。

建议定期备份重要好友列表，避免数据丢失。

6. 常见问题

Q：恢复好友后对方会收到通知吗？

A：不会，好友恢复是单向操作，对方不会收到任何提示。

Q：恢复的好友是否需要重新验证？

若对方尚未删除你的联系信息，你便可以直接尝试恢复联系；然而，若对方已将你从好友名单中移除，那你便需重新提交好友申请。