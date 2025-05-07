两条命令永久激活win7

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尽管Windows 7已经停止了官方的技术支持，但仍有众多用户坚持使用。若要永久激活Windows 7，您可以按照以下两个步骤操作。这种方法适用于Windows 7的企业版。
所需工具和准备
1. 以管理员身份运行命令提示符（CMD）
2. 确保计算机已连接到互联网
激活步骤
在启动菜单里输入"cmd"，接着用鼠标的右键点击，再从弹出的选项中选择“以管理员身份运行”。
2. 依次输入以下两条命令：
`
slmgr /skms
slmgr /ato
3. 等待激活完成（通常需要几分钟）
验证激活
1. 在命令提示符中输入：
slmgr /xpr
2. 如果显示"永久激活"，则表明激活成功
注意事项
1. 此方法仅适用于Windows 7企业版
2. 某些安全软件可能会阻止激活进程，建议临时关闭
3. 如果激活失败，可尝试更换KMS服务器地址
4. 建议在激活前创建系统还原点
替代方法
如果上述方法不适用，可以考虑：
1. 购买正版密钥
2. 使用Windows Loader等第三方工具
3. 升级到Windows 10/11
常见问题
Q：激活后能使用多久？
A：理论上永久有效
Q：激活失败怎么办？
A：检查网络连接，确保以管理员权限运行
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