两条命令永久激活win7

尽管Windows 7已经停止了官方的技术支持，但仍有众多用户坚持使用。若要永久激活Windows 7，您可以按照以下两个步骤操作。这种方法适用于Windows 7的企业版。

所需工具和准备

1. 以管理员身份运行命令提示符（CMD）

2. 确保计算机已连接到互联网

激活步骤

在启动菜单里输入"cmd"，接着用鼠标的右键点击，再从弹出的选项中选择“以管理员身份运行”。

2. 依次输入以下两条命令：

`

slmgr /skms

slmgr /ato

3. 等待激活完成（通常需要几分钟）

验证激活

1. 在命令提示符中输入：

slmgr /xpr

2. 如果显示"永久激活"，则表明激活成功

注意事项





1. 此方法仅适用于Windows 7企业版

2. 某些安全软件可能会阻止激活进程，建议临时关闭

3. 如果激活失败，可尝试更换KMS服务器地址

4. 建议在激活前创建系统还原点

替代方法

如果上述方法不适用，可以考虑：

1. 购买正版密钥

2. 使用Windows Loader等第三方工具

3. 升级到Windows 10/11

常见问题

Q：激活后能使用多久？

A：理论上永久有效

Q：激活失败怎么办？

A：检查网络连接，确保以管理员权限运行