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1. 准备工作
备份重要数据：将个人文件、照片、文档等拷贝到移动硬盘或云盘
准备系统安装介质：U盘（8GB以上）或光盘
下载系统镜像文件：从微软官网或其他可靠来源获取
2. 制作启动盘
使用Rufus或微软官方工具制作U盘启动盘
设置U盘为FAT32格式
将ISO镜像写入U盘
3. BIOS设置
重启电脑进入BIOS（通常按F2/DEL键）
将USB设备设为第一启动项
保存设置并退出
4. 开始安装
从U盘启动后选择"现在安装"
跳过产品密钥输入（可后续激活）
选择"自定义安装"
删除原有分区并新建系统分区
5. 系统配置
设置地区、语言和键盘布局
创建用户账户
设置密码和安全问题
选择隐私设置
6. 驱动安装
通过Windows Update自动安装基础驱动
访问电脑厂商官网下载专用驱动
安装显卡、声卡等关键驱动
7. 软件安装
安装必备软件：浏览器、办公软件等
安装安全软件
恢复个人数据
8. 系统优化
调整电源选项
设置自动维护计划
配置系统还原点
注意事项：
确保安装过程中不断电
建议使用正版系统
遇到问题可查阅主板说明书或官网支持
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