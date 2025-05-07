windows7官方

微软所生产的Windows 7桌面操作系统虽然已经不再提供主流的技术支持，但仍有大量用户继续使用它。为此，我们为大家整理了一些官方提供的资源以及实用的信息，以供大家参考。

一、官方下载渠道

微软官方已经停止了Win7 ISO文件的下载服务，然而，您仍旧可以通过以下途径来获取所需文件：

MSDN的会员依然可以访问，这个网站继续提供原始镜像的下载服务。

微软认证合作伙伴可提供企业版镜像

二、官方支持政策

1. 扩展安全更新(ESU)：

仅适用于企业用户

需按设备数量付费购买

最后更新截止至2023年1月

三、驱动程序获取

1. 微软Update目录网站仍保留部分驱动：

请勿访问此网站，它提供的是微软的更新目录。

2. 建议优先访问设备制造商官网

四、激活验证

1. 正版验证网站：





请勿访问此网址，它指向的是微软官方网站的认证页面。

2. 电话激活仍可使用：1-800-936-5700

五、安全建议

1. 必须安装的补丁：

KB4486563（2019年1月汇总更新）

KB4490628（服务堆栈更新）

2. 建议启用Windows Defender基础防护

六、替代方案

微软官方推荐升级路径：

1. Windows 10（仍可免费升级）

2. Windows 11（需满足硬件要求）

使用不兼容的系统可能带来极大的安全隐患，因此，我们向您建议尽快将系统升级到与之相容的版本。