win7运行速度提高90%

Windows 7是一款颇受欢迎的操作系统，但使用一段时间后，常常会遇到运行速度下降的问题。若采取以下几种有针对性的优化措施，就能显著提高其运行速度（最高可达90%），而且无需重新安装系统。

核心优化方案

1. 禁用非必要服务

请同时按下 Win 键和 R 键，以此启动运行窗口，然后在其中输入 services.msc 命令，随后对以下列出的服务执行停用处理。

● Windows Search（索引服务）

● Superfetch（预读缓存）

平板电脑输入功能支持

2. 调整虚拟内存

点击“计算机”图标，选择“属性”功能，然后进入“高级系统设置”的界面。在界面中，找到并点击“性能设置”区域，接着点击“高级”选项。之后，点击“更改”按钮，对虚拟内存的配置进行相应的调整。

建议对配置进行优化，将物理内存提升至原容量的一倍半到两倍，以4GB内存为例，应将配置升级至6144MB至8192MB。

3. 清理磁盘与注册表

运行 cleanmgr 清理临时文件

使用CCleaner清除无效注册表项

硬件加速技巧

1. 关闭Aero特效





轻轻点击桌面上的鼠标右键，随后在弹出的菜单里挑选“个性化”选项，再在出现的选项列表中找到并点击“Windows 7 Basic”主题。

2. 更新驱动程序

请务必按时更新显卡与主板的驱动，建议您选用Driver Booster进行驱动程序的检测。

3. 固态硬盘升级

更换SSD可使开机速度提升300%

深度维护策略

计划任务优化：控制面板→管理工具→任务计划程序，禁用非系统关键任务

启动项管理启动 msconfig 程序，进入“启动”标签页，然后关闭那些第三方软件的自启动选项。

组策略调整执行 gpedit.msc 命令，进入电脑的设置界面，接着选择管理模板，然后点击系统设置，最后关闭磁盘碎片整理功能的开启状态。

注意事项

修改前建议创建系统还原点

每月执行一次磁盘碎片整理（机械硬盘）

避免安装多款安全软件

经过一番调整和整合，多数设备响应速度都有了明显提升，尤其是那些老旧的电脑，效果更是显著。由于硬件配置不同，实际效果也会有所区别，因此建议您逐步进行测试和相应的调整。