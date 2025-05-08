在电脑维护过程中，系统重装以及故障解决等关键步骤中，Windows的预安装环境U盘PE系统扮演着至关重要的角色。接下来，我会对五种主流的PE系统进行详细解析，帮助您找到最合适的辅助工具。

1. 微PE工具箱

特点：纯净无广告，兼容性强，支持Legacy/UEFI启动。

优势这款产品具备基础功能，例如分区助手和Ghost备份等，所需存储空间大约在300MB左右。

适合人群：追求轻量、稳定的普通用户。

2. 老毛桃PE

特点：功能丰富，集成硬件检测、数据恢复等工具。

注意：部分版本含推广软件，需手动取消勾选安装。

适合人群：需要多功能工具的技术人员。

3. 大白菜PE

特点：操作简单，支持一键制作启动盘，兼容新旧主板。

缺点：界面稍显过时，部分工具需联网下载。

适合人群：新手或快速装机的用户。

4. 优启通（EasyU）





特点：由IT天空团队开发，更新频繁，支持NVMe硬盘。

优势：驱动齐全，适合新硬件机型。

适合人群：维修店或IT技术支撑人员。

5. Ventoy（多系统启动神器）

特点：无需反复制作启动盘，直接拖拽ISO文件到U盘即可启动。

优势该设备支持多种操作系统映像文件的读取，包括但不限于Windows和Linux系统的映像。

适合人群：需要灵活切换系统的进阶用户。

选择建议

纯净性优先：选微PE或Ventoy。

功能全面：老毛桃或优启通。

新手友好：大白菜。

提示：下载PE工具时务必从官网获取，避免第三方捆绑恶意软件。