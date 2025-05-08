hp打印机驱动官方下载

HP打印机的正常运作离不开其驱动程序的支持。接下来，我会逐一阐述如何从官方网站下载驱动程序的具体步骤，并强调在下载过程中需要留意的几个关键点：。

1. 访问HP官方网站

打开浏览器，访问HP中国的官方网站，网址是，或者访问国际版网站，网址为。来到网站首页后，找到并点击导航条上的“支持”按钮，接着在弹出的选项中挑选“软件与驱动程序”。

2. 搜索打印机型号

在搜索框中输入打印机的具体型号，比如HP激光喷墨多功能一体机MFP M428fdw，或者依照产品种类逐一进行筛选。务必注意辨别“商用”和“家用”这两种不同类型的产品。

3. 选择操作系统版本

请务必选择与电脑相匹配的操作系统版本，例如Windows 10或11，亦或是macOS。此外，还需注意系统的位数，是32位还是64位，然后下载对应的驱动程序。

4. 下载完整功能驱动包

请下载包含打印、扫描等全面功能的“全面功能驱动程序”，而不要下载仅具备基础功能的“基础版驱动程序”。

5. 安装注意事项

下载前关闭杀毒软件





使用有线网络连接打印机

安装时选择"推荐设置"

安装完成后重启电脑

1. 驱动不兼容：尝试下载旧版本驱动

未能成功安装：请执行HP打印与扫描诊断工具的操作。

3. 无线连接问题：重置打印机网络设置

重要提示：

仅从官网下载可确保安全

定期检查驱动更新（建议每半年一次）

企业用户可批量下载驱动包

如需进一步咨询，请记下HP的技术支持热线：（该号码仅在中国大陆有效），亦或是您可以直接访问我们的网站，利用在线客服功能进行咨询。