1. 系统架构差异

Windows 11引入了全新的用户界面设计，并且对线程调度机制进行了底层优化（包括对Windows Subsystem for Linux组件的升级）。

Win10系统采用了传统的DirectX 12 Ultimate架构，这使得它对老旧游戏的兼容性得到了显著提升。

2. 游戏性能实测数据

在1080P的画质设置中，玩《赛博朋克2077》在Win11系统上的帧数比Win10系统高出3到5个百分点；而《CS2》在Win10系统上的延迟则降低了8毫秒。

内存管理方面，Win11引入的DirectStorage技术显著提高了数据加载速度，这一提升高达40%，但请注意，这一功能仅限于配备NVMe SSD的设备。

《英雄联盟》这款电竞游戏在Win10系统上的平均帧率保持稳定，达到了240FPS，而在Win11系统上则出现了大约2%的波动。

3. 关键功能对比

自动HDR功能：仅限Windows 11操作系统可用（前提是显示器需具备HDR400以上的支持能力）。

游戏模式：Win11新增Xbox系列手柄动态延迟优化

兼容性：Win10对2018年前的老游戏支持率高达98%

4. 硬件适配建议





12代或13代Intel处理器：推荐使用Windows 11系统（该系统对大小核调度进行了优化）。

RTX40系列显卡，独家享有Win11操作系统DLSS 3.5帧生成技术的支持。

16GB以下内存：Win10资源占用更少

5. 实际选择方案

竞技玩家：Win10（低延迟优先）

3A大作玩家：Win11（画质特效更优）

老用户们使用的硬件配置：Windows 10系统，搭载i7-7700K处理器，配备GTX 1060显卡等。

6. 升级注意事项

需确认主板支持TPM 2.0芯片（Win11强制要求）

建议保留双系统分区测试实际表现

专业电竞设备（如360Hz显示器）建议先做输入延迟测试

数据来源于TechPowerUp发布的2023年度游戏系统测试报告。