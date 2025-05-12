win10是1909还是20h2版本好

微软发布的Windows 10的1909版本，也就是2019年11月推出的更新版，还有20H2版本，也就是2020年10月推出的更新版，这两者都是非常重要的新版本。它们在功能、性能和稳定性上各有千秋，能够满足不同用户群体的需求。接下来，我会详细阐述这两个版本之间的区别，帮助您选择最适合自己的版本。

1. 功能对比

1909版本：

主要优化了系统稳定性，修复了大量Bug。

新增了“快速搜索”功能，提升文件搜索效率。

改进了Windows沙盒功能，适合开发者测试软件。

对通知中心进行了小幅调整，减少干扰。

20H2版本：

引入全新的开始菜单设计，磁贴界面更简洁。

对多任务管理进行了优化，加入了Alt+Tab的快捷操作，使得用户能在Edge浏览器的多个标签页间实现便捷的快速切换。

系统对主题同步功能进行了改进，这一改动影响到了任务栏和开始菜单，并对它们进行了个性化的调整。

采用更先进的显卡管理技术（WDDM 2.7），目的是为了提升游戏运行的效率。

2. 性能与兼容性

1909稳定性较高，适合企业用户或老旧硬件设备，兼容性广。

20H2固态硬盘与NVMe硬盘的运行效率更高，启动速度也明显加快，但面对部分老旧软件，比如某些特定行业的专用工具，可能遇到兼容性问题。

3. 安全性





20H2版本带来了更全面的安全更新，这一更新包括对Windows Defender病毒防护引擎的优化，以及账户安全防护措施的加强。

1909版的安全维护服务已于2021年5月终止，鉴于此，我们建议用户们升级到20H2或更新的版本，这样能够继续获得持续的更新支持。

4. 适合人群

选择1909：

需要长期稳定运行，不追求新功能的用户。

硬件配置较低（如4GB内存、机械硬盘）。

依赖特定旧版软件的企业环境。

选择20H2：

追求新功能和更好的视觉体验。

使用较新硬件（如固态硬盘、多核CPU）。

需要微软官方持续安全支持的用户。

5. 升级建议

微软已停止对1909版本的主流技术支持，大多数用户被推荐升级至20H2或更高版本的21H2，以便获得更佳的性能和安全防护。若用户坚持使用1909，必须通过企业版或LTSC渠道来获取必要的扩展支持。

总结20H2在功能方面有了显著提升，安全性也有所增强，相比之下，1909版本更适合那些对稳定性要求较高的使用场景。您可以根据自己的硬件配置和实际需求来决定使用哪个版本。